Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи

Американка стала донором почки для своей матери в 1999 году, но после беременности у нее возникли осложнения и вторая почка отказала. Женщина провела восемь лет на диализе - это медицинская процедура для фильтрации крови.

Врачи решили, что пациентке не подойдет человеческая почка из-за слишком высокого уровня антител, который помешает адаптации донорского органа. В итоге Луни пересадили почку свиньи.

«Если бы вы увидели ее на улице, вы бы даже не догадались, что она - единственный человек в мире, который ходит по улицам с функционирующим органом свиньи внутри», - сказал доктор Роберт Монтгомери.

Луни живет со свиным органом уже 61 день. Пока сложно предсказать, как долго будет работать почка.

Известно, что женщине пересадили орган с 10 генетическими правками. Почка начала производить мочу и выводить креатинин еще до того, как пациентка очнулась.