Американка потратила полмиллиона рублей на свадьбу с самой собой
Жительница США неожиданно поняла совет психолога «полюбить саму себя» и вышла за себя замуж. На свадьбу американка потратила почти полмиллиона рублей. Необычную историю любви к себе рассказал New York Post.
Эндрия Джонсон из штата Мэриленд в прошлом была замужем - с 2015 по 2018 год. После развода 39-летняя женщина несколько лет страдала депрессией и занималась с психологом. Тот советовал ей в первую очередь полюбить саму себя.
«В первом браке я совершила ошибку, так как дарила безусловную любовь другому человеку и не давала такой же любви в первую очередь себе», - призналась Джонсон.
Чтобы исправить ситуацию, женщина решила жениться на самой себе. Она сделала себе предложение, купила платье, организовала и сыграла свадьбу. Церемония прошла в мексиканском городе Тулум, ее вел шаман. На праздник Джонсон никого не позвала.
«Эта церемония была для меня глубоко личной. Я хотела произнести клятвы вслух, но не хотела традиционную пышную свадьбу», - объяснила она.
На организацию необычной свадьбы Джонсон потратила около полумиллиона рублей. Кроме того, эта церемония стоила ей работы - коллеги решили, что женщина не в себе и потребовали ее уволить. Но Джонсон ни о чем не жалеет и считает, что брак с самой собой многому ее научил.
В августе друг жениха приковал его к себе наручникам на свадьбе в Дагестане , но забыл ключи. Из-за этого мужчине пришлось участвовать в первом танце жениха и невесты.