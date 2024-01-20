Актер из «Слова пацана» высказался о продолжении сериала

«Поскольку сериал про то, как эпоха закручивает людей, то я бы просто дальше пошел по этой теме - что там в начале 90-х было», - поделился артист.

По его словам, можно снимать все сезоны до 1995 года года. В титрах указывали, что его героя Зиму застрелили в 1995 году, поэтому теоретически актер мог бы сняться в каждом из этих сезонов.

После выхода сериала «Слова пацана» Зулькарнаев начал ходить к психологу. Оказалось, заверил он, это «не ерунда какая-то», а реальное общение о духовных вещах. Специалист помогает справиться с обрушившейся славой, подытожил Зулькарнаев.

Анна Пересильд - дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя - рассказала, как попала в проект. На кинофестивале «Короче» она случайно встретилась с Крыжовниковым и попросила дать ей шанс на пробах.