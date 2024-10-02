02 октября 2024, 12:18

«Абсолютная ерунда». Синоптик опроверг появление песчаных бурь в Москве

Global Look Press
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В нескольких регионах России ожидаются пыльные бури, но в Москве и Подмосковье их быть не может. Об этом 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о том, что в столице могут подняться песчаные бури.

«Это абсолютная ерунда. Никаких песчаных бурь в Москве не ожидается и быть не может в этой синоптической ситуации», - подчеркнул специалист.

По мнению синоптика, новости о возможной песчаной буре в Москве появились по недоразумению.

«Кто-то услышал про пыльные бури в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях. В тех областях, где достаточно много песчаных почв. И кто-то подумал, что это может по ведущим потокам прийти в Москву. Ничего этого не произойдет», - заключил он.

Ранее песчаные бури зафиксировали в Дагестане, Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. По данным центра погоды «Фобос» , отголоски штормовой погоды могут ощутить и жители соседних регионов.

Погода Климат Погода в Москве
01 октября 2024, 04:06
Житель Башкирии купил лотерейный билет и стал миллионером
РИА «Новости»
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В России завершился праздничный тираж № 106 «Мечталлиона», его организаторы разыграли 203 миллиона 18 тысяч 200 рублей, сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». Восемь человек выиграли призы в размере двух миллионов рублей, сообщило издание «Башинформ».

Победители еще не знают, что их ждут призы.

«По итогам тиража лотерея сообщает о поиске победителей-миллионеров в Челябинской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской и Тульской областях, в Республике Башкортостан и других регионах», - уточнили в пресс-службе лотереи.

Жительница Великобритании выиграла 10 фунтов в лотерею. Счастливый билет ей принесла кошка по кличке Манки.

Лотереи Башкирия Деньги
30 сентября 2024, 12:13
Жена российского миллиардера появилась в откровенном наряде на гала-вечере в Париже
Global Look Press
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Супруга российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова посетила мероприятие в рамках Недели моды в Париже в откровенном наряде. Она опубликовала фото в своем аккаунте в  Instagram*.

Манекенщица стала гостьей на гала-вечере журнала The Business of Fashion - BoF 500.Там представили 100 новых личностей, которые формируют мировую фэшн-индустрию. Романова появилась на мероприятии в черном наряде из крошечного топа, полупрозрачной макси-юбки с бахромой и пайетками.

Жена миллиардера дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и перчатками до локтя.

Ранее в откровенном наряде перед публикой предстала певица Дженнифер Лопес. Артистка пришла на вечеринку Road to the Golden Globes в бежевом миди-платье с Chloé с прозрачным верхом и длинными рукавами.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мода Париж Модели Instagram
27 сентября 2024, 23:36
Кот играл с ручной гранатой, найденной в подвале дома
Freepik
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В США саперов вызвали в частный дом, владельцы которого заметили своего кота играющим с предметом, похожим на ручную гранату. Его домашний питомец нашел в подвале. Об этом сообщила телестанция WCAX-TV.

В городе Дейтон в штате Огайо владельцы одного из домов занимались ремонтов. В какой-то момент они заметили своего кота играющим с предметом, подозрительно похожим на ручную гранату. Хозяева вызвали полицию.

«Следователи определили, что от гранаты необходимо избавиться», - уточнила телестанция.

Саперы отобрали гранату у кота, планируя ее уничтожить. При этом нет информации о том, как боеприпас попал в подвал дома.

До этого в США мужчина поселил у себя во дворе аллигатора. Рептилия прожила у него около 30 лет в специальной пристройке. Американец заботился о ней и даже позволял гостям, в том числе и детям, плавать с аллигатором в бассейне.

Ранее волонтеры сообщили, что пермский кот Крошик сбросил два килограмма за месяц благодаря диете и физиопроцедурам. По их словам, это почти 12% от его изначального веса. Сейчас котик весит 15 килограммов.

США Коты Оружие
25 сентября 2024, 02:36
Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет
Freepik
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Жительница Великобритании Меган Кристиан выиграла в лотерею благодаря своей кошке по кличке Манки. Животное принесло ей скретч-карту, сообщил Daily Mail.

Британка рассказала в соцсетях, что Манки подошла к ней с неиспользованным лотерейным билетом в зубах. Стерев защитное покрытие, женщина обнаружила выигрыш в 10 фунтов стерлингов (1240 рублей).

По словам Кристиан, кошка уже не в первый раз удивляет ее подобными сюрпризами. Манки часто приносит с прогулок необычные предметы, например, пакетик с кофе или куриное крылышко из ресторана быстрого питания.

Меган считает, что кошка такими сюрпризами оказывает ей эмоциональную поддержку. Женщина хранит их в маленькой коробке и периодически разглядывает для поднятия настроения.

Ранее в Челябинской области кошка спасла жизнь ребенку при пожаре в частном доме. Девочка находилась в помещении одна и спала в своей комнате. Кошка по кличке Соня разбудила ее.

Великобритания Дети Женщины Животные Кошки

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