Юрист объяснил самые частые уловки управляющих компаний по увеличению платежек

Финляндия столкнулась с резким дефицитом огнеупорного кирпича из-за антироссийских санкций

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Камины и печи очень популярны в этой стране. После прекращения торговли с Россией финнам негде стало брать дешевый и качественный кирпич, который подходил бы для кладки внутренних частей у отопительных систем.

Спрос на данный товар настолько велик, что некоторым предприятиям пришлось срочно разрабатывать и запускать производство аналогов российского кирпича. Но, поскольку камины и печи крайне востребованы в Финляндии, удовлетворить постоянно растущий спрос будет не так просто.

Как только финское правительство присоединилось к санкциям в отношении РФ, ввоз такого кирпича из России прекратился. Печные мастера и фирмы, изготавливающие камины, столкнулись с необходимостью поиска новых материалов. Но в Европе нет подобных аналогов. Кирпич, выпускающийся там, заметно хуже по качеству. О ситуации в этой промышленной отрасли рассказало издание Yle.