Малые туроператоры больше других сфер бизнеса ощутили давление санкций

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Этому способствуют различные меры государственного стимулирования и поддержки, подчеркнула экономист, такие как льготное кредитование, упрощенная аренда земли, разнообразные компенсации и налоговые послабления.

Однако такие внешние факторы, как визовые сложности, несколько подкосили сферу туризма, отмечает эксперт. Это заметно даже по частоте поисковых запросов характерных для этого бизнеса слов и фраз.

Лишь некоторые сферы до сих пор не могут прийти в себя, рассказала экономист, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.