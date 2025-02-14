14 февраля 2025, 15:38

Зима решила вернуться. Подмосковье примет на себя морозный удар

РИА «Новости»
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Февраль напомнит жителям Москвы и Московской области, что он зимний месяц уже на следующей неделе. Похолодание начнется в ночь на понедельник, 17 февраля, а пик придется на первые рабочие дни. Об этом в комментарии 360.ru рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик пояснил что воздух на предстоящей неделе опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы из-за наступления циклона. К понедельнику Москва и Московская область окажутся в его тылу, и температура воздуха опустится на три - четыре градуса ниже нормы.

Основной холодный удар примут на себя городские округа Подмосковья на северо-востоке, севере и северо-западе. В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−16 градусов. Днем ожидается −8…−12 градусов.

В Москве окажется из-за городского микроклимата окажется чуть потеплее, но ниже климатической нормы на два - три градуса.

«Получается, что первая половина недели, с понедельника по четверг, окажется самой холодной в феврале. Январь мы вообще не берем, потому что он был самым теплым месяцем за весь период наблюдений. в декабре таких морозов, чтобы -15, мы не помним, кроме снегопадов, которые были в начале зимы», - заявил Варакин.

Синоптик добавил, что к 23 февраля циклон разрушится: в регион с запада придет воздух с Атлантики, который приведет температуру к климатической норме. Но она все равно останется отрицательной до конца следующей недели.

Ранее о похолодании в Москве до −10 градусов в ближайшие выходные сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что ночью столбики термометра в столице опустятся до −12 градусов, пойдет небольшой снег. На начало рабочей недели придется пик холодов.

Погода Погода в Москве Москва
14 февраля 2025, 09:28
Москвичей предупредили о пике похолодания в ближайший понедельник
РИА «Новости»
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Пик похолодания в Москве придется на понедельник, после морозы станут медленно  отступать. Март стартует с аномального тепла, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в выходные в столице усилятся холода, днем температура будет опускаться до -10 градусов, а ночью - до -12 градусов, ожидается кратковременный снег.

Пик похолодания придется на понедельник, когда столбик минимального термометра покажет до -15 градусов, а днем до -10 градусов. Высота снежного покрова не превысит 2-5 сантиметров.

«После чего морозы станут медленно и неохотно отступать - появится тенденция к постепенной перестройке атмосферы, её подготовке к раннему наступлению весны и смене климатических сезонов. Март стартует с аномального тепла», - написал Тишковец.

Ранее водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце текущей недели.

Прогноз погоды Погода в Москве
13 февраля 2025, 22:35
Магнитная буря обрушится на Землю 14 февраля
Freepik
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В День всех влюбленных на Земле может разыграться магнитная буря уровня G1, которая начнется с полуночи. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Начало геошторма спровоцируют интенсивные потоки солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Буря начнется в полночь 14 февраля и будет слабой, дотянув только до уровня G1 по пятибалльной шкале. Ближе к 06:00 магнитосфера успокоится.

По расчетам специалистов, вероятность магнитных бурь 14 февраля составит около 75%, а в субботу влияние солнечного ветра начнет быстро уменьшаться и вероятность возмущений снизится до 30%.

До этого врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» , что людям, имеющим хронические заболевания, в такие дни следует отказаться от чрезмерной физической активности и снизить употребление алкоголя, кофе и никотина.

В конце января астрономы заметили на Солнце большую корональную дыру. Появление участка с разомкнутым магнитным полем грозит повышением скорости солнечного ветра.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
13 февраля 2025, 09:28
Москвичам пообещали по-февральски холодную погоду
РИА «Новости»
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В четверг, 13 февраля, в Москве сохранится облачная погода, осадки в течение дня маловероятны. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, под утро столбик термометра на главной метеостанции ВДНХ показал -7,9, в Строгине - -8,1, в Тушине - -8,5. В Московской области холоднее всего на юге - в Серебряных Прудах (-12,4) и в Серпухове (-11,3).

«Небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками с нижней кромкой 150 метров. Без осадков. Влажность 86%, видимость 18 километров. Атмосферное давление 754,9 миллиметров ртутного столба», - добавил метеоролог.

Тишковец подчеркнул, что в течение дня метеоусловия в Московском регионе определит северная периферия антициклона с нависающей над ней холодной фронтальной системой.

«Существенные осадки маловероятны, сохранится облачная погода. Ветер западной четверти до 2-7 м/с. Температура воздуха в столице -2…-5, по области -1…-6. Показания барометров снизятся и составят 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме», - заключил он.

Ранее водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце недели.

Прогноз погоды Погода Москва
11 февраля 2025, 07:56
Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу
РИА «Новости»
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В ближайшую субботу, 15 февраля, в центре европейской России температура воздуха впервые в 2025 году опустится ниже климатической нормы, похолодает до -13 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в тыл циклона к востоку от европейской части России прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.

«В субботу температура будет -8... -13 градусов. Дневная температура - -6... -11», - сказал синоптик Вильфанд подчеркнул, что температура в центре европейской России с 15 февраля будет ниже нормы впервые в 2025 году.

На один градус, немного, но все-таки ниже», - добавил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении на выходных. Днем ранее, 10 февраля, давление фиксировали на отметке в 765 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Погода

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