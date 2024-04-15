15 апреля 2024, 10:31

Жителям московского региона пообещали дожди до конца недели

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В московском регионе до пятницы, 19 апреля, ожидаются дожди, зато в этот день сильно потеплеет. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в ночь на 15 апреля в Наро-Фоминске уже выпало 40% месячной нормы осадков, в Можайске - 30%.

«Дожди не оставят нас на этой неделе. Они продолжатся сегодня ближе к вечеру - в тыловой части соберутся облака и немножко покапает. В среду с подходом фронтальной зоны в ее северной части пройдут дожди, и в четверг будет тоже довольно интенсивный и продолжительный дождь, который закончится только под утро пятницы», - сообщил Шувалов.

По его словам, к общему количеству осадков еще может добавиться четверть месячной нормы, что «компенсирует ту сушь, которая была в марте и начале апреля».

Температура воздуха в ближайшие дни, по его словам, будет «достаточно ровной» - в пределах +9… +13 градусов.

«Может быть, в четверг при затяжном дожде она не поднимется выше +10. Но это будет прелюдия - мы попадаем в теплый сектор циклона в пятницу, ветер с восточного переходит на южный, и температура в этот день может взлететь до +16… +18 градусов», - продолжил синоптик.

Атмосферное давление будет падать, поскольку «подбирается циклон с юга». После пятницы, заметил синоптик, вновь возможно похолодание.

«Такой апрель - сначала греемся, потом охлаждается. Это будет третий цикл потепления, после которого будет новое похолодание», - резюмировал Шувалов.

В целом в Подмосковье за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков.

Наро-Фоминск Прогноз погоды Погода Можайск Погода в Москве
15 апреля 2024, 07:57
Уровень воды в реке Тобол превысил шесть метров
Пресс-служба МЧС
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В Курганской области продолжил повышаться уровень воды в реке Тобол. С полуночи 15 апреля он поднялся на 36 сантиметров и превысил отметку в шесть метров, сообщило региональное правительство.

К 02:00 (00:00 по московскому времени) в Кургане зафиксировали подъем воды на 11 сантиметров за два часа, до 596 сантиметров. Еще через четыре часа Тобол поднялся на 23 сантиметра и превысил отметку в шесть метров. В течение следующих двух часов река поднялась еще на 12 сантиметров, до 631 сантиметра.

В микрорайоне Нижняя Утятка объявили эвакуацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о возможном подтоплении правобережной территории столицы. По состоянию на 14 апреля, вода подошла к шоссе Тюнина, а течение Тобола ускорилось. Росгидрометцентр спрогнозировал новый рекорд - река поднимется до 1070 сантиметров.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
13 апреля 2024, 19:31
Жителей трех курганских сел призвали к эвакуации из-за прихода воды
РИА «Новости»
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Автобусы для эвакуации жителей из сел Межборное, Утятское и Нагорное запустили в Притобольном округе Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителей предупредили, что поднявшаяся река уже начала затекать на улицы, поэтому всем необходимо собрать вещи и выехать из населенного пункта.

«Не ждите, когда вода подойдет к вашим домам. Нам важно сохранить вашу жизнь и здоровье», - обратились в администрации к селянам.

Людям посоветовали взять с собой документы, необходимые лекарства и ценные вещи. Также жителей попросили не оставлять домашних животных.

В администрации добавили, что в ближайшее время эвакуация начнется еще из семи населенных пунктов, также попадающих в зону затопления.

По данным курганского главка МЧС, на утро субботы, 13 апреля, паводок затопил 269 жилых домов , 409 приусадебных участков, один мост и семь участков дорог. Разлив реки Тобол затронул четыре муниципальных округа.

Губернатор региона Вадим Шумков предупредил жителей Кургана о риске прорыва городской дамбы под напором воды. Он подчеркнул, что в этом случае вода придет в центральную часть города, Восточный и Кулацкий микрорайоны. Губернатор призвал горожан готовиться к эвакуации или уезжать до начала наводнения.

Паводки Курганская область Эвакуации Реки
12 апреля 2024, 12:17
Назван срок начала разлива реки Ишим в Тюменской области
РИА «Новости»
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Начало паводка в Тюменской области начнется с разлива реки Ишим в пятницу, 12 апреля. Об этом в эфире Первого канала заявил губернатор региона Александр Моор.

Он подчеркнул, что уровень воды в Ишиме на границе с Казахстаном поднялся за сутки на 112 сантиметров и прибавил еще 24 за последние часы.

«Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму. Но до опасных явлений еще запас практически два метра», - заявил Моор.

Губернатор добавил, что также в Тюменской области ждут поднятия уровня в реке Тобол, но там вода прибывает медленнее.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе ввели еще 8 апреля для подготовки к паводку. Александр Моор в обращении к жителям заявил, что прихода паводковых вод избежать не удастся, поэтому готовиться надо заранее, чтобы минимизировать потери По прогнозу синоптиков, уровень Ишима поднимется на уровень от 1,5 до 4,4 метра выше критической отметки. В зоне подтопления окажутся населенные пункты Ильинка, Викулово и Абатское. Пик наводнения в регионе ожидают на следующей неделе.

Во время доклада президенту России Владимиру Путину Моор заявил, что не исключает прорыва дамб вокруг крупнейших населенных пунктов во время разлива рек Ишим и Тобол. Он подчеркнул, что в зону подтопления попадет 51 населенный пункт.

Наводнения Тюмень Паводки Россия Реки
12 апреля 2024, 11:14
«Вода приходит». Житель Оренбурга показал увязший из-за паводка грузовик
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Река Урал начала разливаться по Оренбургу. Вода подошла к дорогам и окружила дома в Ленинском районе. Житель Оренбурга по имени Сергей показал «360» увязший в грязи грузовик.

Территория вдоль Урала, по его словам, затоплена. Река вышла из берегов, уровень воды ощутимо поднялся. Дом родителей Сергея в пригородном поселке еще не пострадал, но вода подобралась вплотную.

«Вода приходит в город. <…> Со вчерашнего дня вода поднялась, наверное, на 50 сантиметров точно», - сказал он.

Мужчина показал дорогу, к которой подступила река. С одной стороны обочину полностью затопило, и в грязи увяз опрокинувшийся КамАЗ.

Другой житель Оренбурга показал разлив у садового товарищества. Вода практически перелилась через трассу на Илекском шоссе при повороте на улицу Авиационная. По словам Ивана, в городе в зону подтопления попала территория вдоль реки Урал вплоть до Беляевской улицы в Ленинском районе.

«Сейчас вот Авиагородок топит весь. Улицу Донгузская тоже топит, через дорогу перетекает в сторону Авиагородка», - сказал он.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1120 сантиметров, сообщила горадминистрация. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что пик паводка произойдет 12 апреля, а в начале следующей недели вода начнет уходить.

Паводки Видео Экология Реки Наводнение в Оренбургской области

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