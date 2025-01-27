27 января 2025, 14:58

Жителям московского региона назвали даты прихода снегопадов

РИА «Новости»
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Настоящие снегопады придут в Москву и Московскую область в начале февраля. Выпавшие ранее осадки уже растаяли и остались только в лесах и низинах. Об этом в комментарии РБК заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он подчеркнул, что снегопады вместе с понижением температуры начнутся в столице и Московской области только на следующей неделе.

«Новый снег ждем только в начале - 4 февраля. Морозы тоже вернутся в Москву в феврале, но не слишком сильные - −3...−8 градусов», - заявил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 27 января, объявил, что установившаяся температура воздуха в Москве побила рекорд 1914 года.

Он пояснил, что на столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до уровня +3,5 градуса. Тишковец добавил, что это только утренний показатель и днем потепление продолжится до +6 градусов.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
27 января 2025, 14:46
В Ростовской области переработают только 3% загрязненного мазутом песка
РИА «Новости»
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Загрязненный нефтепродуктами анапский песок решили не вывозить в Ростовскую область — ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что принял решение вместе с замминстра природных ресурсов и экологии РФ Максимом Корольковым.

«Въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники - местные жители, работает природоохранная прокуратура», - написал Слюсарь.

Он отметил, что вчера в Ростовскую область прибыли 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. В итоге машины уехали обратно.

При этом часть песка все-таки завезли до запрета - это около 3% от общего объема. Горную породу переработают, а мазут используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов.

Ранее в МЧС сообщили, что водолазы собрали более 1400 килограммов мазута со дна в районе причала Витязево. Также спасатели обследовали около пяти тысяч квадратных километров в акватории Черного моря.

Загрязненный нефтепродуктами анапский песок решили не вывозить в Ростовскую область - ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Спасатели Черное море МЧС РФ Машины Полигоны Полиция Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
25 января 2025, 21:53
Появился новый космический снимок самого большого айсберга на планете
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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала космический снимок айсберга А23а, отколовшегося от Антарктиды и считающегося самым крупным на планете. Изображения айсберга компания опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Снимок сделал космический аппарат «Метеора-М», который производит постоянное гидрометеорологическое и океанографическое наблюдение за состоянием земной поверхности, в частности ледового и снежного покровов.

«По последним оценкам, площадь айсберга A23a - 3672 квадратных километров, и весит он почти один триллион тонн», - рассказали в «Роскосмосе».

Айсберг откололся от Антарктиды еще в 1986 году, однако более трех десятков лет оставался прикован льдом ко дну океана, пока в 2020 году вновь не начал свое движение. Сейчас, по данным Роскосмоса, он приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана.

Ранее в США оценили последствия столкновения айсберга с островом. Это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове, считают журналисты.

Исследования Природа Роскосмос Глобальное потепление
24 января 2025, 20:27
Контроль за содержанием контейнерных площадок усилили в Чехове
Пресс-служба администрации м. о. Чехов
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Совещание по вопросам ЖКХ прошло в администрации муниципального округа Чехов. В нем приняли участие профильные специалисты.

На территории муниципалитета расположены свыше 1200 контейнерных площадок, почти 300 из них относятся к многоквартирным домам и индивидуальному жилищному строительству.

В Подмосковье уже четвертый год работает чат-бот, предназначенный для быстрой отработки запросов на вывоз отходов. Это позволяет предотвратить образование навалов на контейнерных площадках и в случае возникновения оперативно устранить их. Михаил Собакин дал поручение своевременно и корректно обрабатывать все поступающие обращения.

«Управляющие компании должны обеспечивать надлежащее состояние площадок и контролировать уборку территории, чтобы предотвратить образование несанкционированных свалок. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по отдельному графику», - подчеркнул глава округа.

Руководитель муниципалитета сообщил, что такие встречи будут проводить на постоянной основе, чтобы в срочном порядке реагировать и устранять выявленные недостатки.

Свалки Природа Чехов
24 января 2025, 20:07
Владельца танкера «Волгонефть-239» могут признать банкротом
РИА «Новости»
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Компанию «Волгатранснефть», которая владеет танкером «Волгонефть-239», могут признать банкротом. Как выяснили «Известия», с таким требованием выступило ЗАО «Волга-бункер». Обе эти компании имеют признаки аффилированности.

Компанию «Волгатранснефть», которая владеет танкером «Волгонефть-239», могут признать банкротом. Как выяснили «Известия» , с таким требованием выступило ЗАО «Волга-бункер». Обе эти компании имеют признаки аффилированности.

В июне 2022 года компания «Волга-бункер» продала «Волгатранснефти» шесть танкеров за 6,5 миллионов рублей. Эта сумма кажется заниженной как минимум на порядок.

Однако суда не были оплачены в установленный срок - до 31 декабря 2022 года. Арбитражный суд признал претензии «Волга-бункер» обоснованными, и «Волгатранснефть» не стала их оспаривать. Иск о банкротстве «Волгатранснефти» «Волга-бункер» подала только после аварии в Керченском проливе, когда танкер «Волгонефть-239» сел на мель и вызвал разлив мазута.

Как выяснили «Известия», компании «Волга-бункер» и «Волгатранснефть», возможно, принадлежат одним и тем же лицам. В разное время генеральным директором обеих компаний был Андрей Сураев. Он возглавлял «Волгатранснефть» до 2012 года, а затем перешел в зарегистрированную тогда же «Волга-бункер», где оставался генеральным директором до 2023 года. Обе компании имеют одного и того же регистратора, который ведёт реестр их акционеров.

Кроме того, как выяснили «Известия», конечным бенефициаром обеих компаний может быть бизнесмен Игорь Шавва.

В акватории Черного моря 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение два танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море произошел разлив «тяжелого» топочного мазута.

Ранее сотрудники Морспасслужбы завершили откачку большей части нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239», который затонул в Керченском проливе. Сейчас они приступают к завершающему этапу очистки. В рамках финальной фазы специалисты соберут мазут с танкера с помощью ручных насосов.

Суд Крушение танкеров в Керченском проливе

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