19 января 2024, 01:23

Жителям Иркутской области предложили найти радиоактивную капсулу за вознаграждение

РИА «Новости»
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Сотрудники «ТНГ-Групп» на прошлой неделе потеряли капсулу радиоактивным цезием-137 в Иркутской области. Теперь компания объявила награду за найденный контейнер. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу «ТНГ-Групп».

По информации компании, сотрудники потеряли капсулу по дороге из Усть-Кута к месту проведения исследований. Контейнер был прикреплен снаружи автомобиля. Пропажу обнаружили уже после прибытия.

«При движении в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы) на дороге произошла утеря защитного контейнера», - сообщили в «ТНГ-Групп».

Представитель компании заверила, что цезий-137 не опасен - до тех пор, пока цел контейнер. Поисками занимаются специалисты с дозиметрическим оборудованием. Нашедшему капсулу пообещали выплатить 200 тысяч рублей.

В декабре прошлого года жители британского города Сискейл пожаловались на стаю «радиоактивных» кошек. По их мнению, животные выросли рядом с ядерным комплексом «Селлафилд» и поэтому «буквально какают плутонием».

Исследования Награды Иркутская область Радиация Дороги
18 января 2024, 01:42
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели
РИА «Новости»
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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве. Метеопредупреждение на 18 и 19 января о мокром снеге, метели и гололедице опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Ожидаются снег, местами сильный снег, метель», - отметили в сообщении.

По данным синоптиков, днем 18 января местами прогнозируются снег и метель. В пятницу, 19 января, ожидается снегопад, местами сильный. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.

Предупреждение будет действовать с 15:00 18 января до 15:00 19 января. В четверг и пятницу возможно усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Ранее водителей призвали пересесть на общественный транспорт. На прошлой неделе в Москве прогнозировали выпадение около 30-40% от месячной нормы осадков. При этом аномальные морозы пошли на спад.

Прогноз погоды Россия Снегопад Погода в Москве Москва
17 января 2024, 16:02
Ущерб от свалки в Дагестане оценили в почти 21 млрд рублей
РИА «Новости»
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Ущерб от свалки в районе Махачкалы составил более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Стихийная свалка образовалась в местности Черкес-Кутан в районе Махачкалы. Как отметила Радионова, сотрудники Росприроднадзора обследовали территорию. После проверки они подсчитали ущерб, который получила природа в результате образования свалки. Сумма составила 20 миллиардов 988 миллионов 551 тысячу рублей.

«Виновник - Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан», - отметила глава ведомства.

Росприроднадзор передал материалы дела в прокуратуру, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

Горы мусора начали скапливаться в районе Махачкалы еще в начале 2021 года. В июле прошло года несанкционированная свалка загорелась. Площадь возгорания составила около 150 «квадратов».

Свалки Природа Дагестан
13 января 2024, 22:30
Москвичей предупредили о сильном похолодании ночью и утром 14 января
Freepik
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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Об этом свидетельствует информация на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - подчеркнули в Гидрометцентре.

Температура воздуха опустится до -30 градусов, отметили синоптики. Предупреждение действует с 23:00 13 января до 10:00 воскресенья. Также по Москве и Подмосковью действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, его действие распространяется до 12:00 15 января.

Прошедшая ночь с пятницы на субботу стала самой холодной нынешней зимой в Подмосковье. Столбики термометров в Клину опустились до -32,7 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
11 января 2024, 15:42
Посвященный заповедникам сайт запустят в России
РИА «Новости»
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В России запустят сайт, посвященный отечественным заповедным территориям. Об этом сообщил Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

В четверг, 11 января, в стране празднуют Всероссийский день заповедников и национальных парков. Президент поздравил население с этим событием и сообщил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Он будет содержать информацию о работе российских заповедных территорий.

По словам Путина, накопилось уже достаточно контента, освещающего деятельность отечественных заповедников. А сайт станет хорошей возможностью познакомиться с их работой для людей, которые интересуются природой.

«Сайт - это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере - это касается и флоры, и фауны, и познакомиться с работой заповедных зон», - подчеркнул глава государства.

Пользователи Сети могут не только посмотреть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и ближе познакомиться с разными природоохранными территориями.

Природа Россия Владимир Путин

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