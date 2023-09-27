Жителям центральной части России рассказали, когда выпадет первый снег

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Хотя сентябрь порадовал жителей Центральной России аномальным теплом, к октябрю погода вернется к климатической норме, рассказал синоптик. Похолодание начнется с 1 октября. Температура упадет на пять градусов, дойдя до 12… 17 градусов. Ветер усилится, начнутся дожди.

«На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег», - написал Леус.

И все же октябрь обещает быть совсем немного - на 0,5-1 градус - теплее своей климатической нормы. Хотя по сравнению с мягким и теплым сентябрем это будет настоящий осенний месяц.

В субботу, 23 сентября, погода в Москве побила столетний температурный рекорд. В этот день воздух прогрелся до 26 градусов. В целом, сентябрь 2023 года может стать самым теплым как минимум за последние 50 лет.

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