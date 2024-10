Жители Волгоградской области смогут вызвать экотакси и сдать свои отходы на переработку

Global Look Press

Приближается ноябрь, а с ним — и похолодание. Какая погода ждет москвичей на длинной рабочей неделе, 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Он заявил, что потепление если и будет, то в первой половине недели. А к концу четверга с приходом северо-западного ветра температура будет понижаться. К пятнице атмосферное давление упадет до 720-725 миллиметров ртутного столба, и в этот день и субботу выпадет больше всего осадков, добавил синоптик.

«Если в пятницу это мокрый снег, переходящий в дождь, то в субботу это дождь, переходящий в мокрый снег. И к концу выходных у нас сформируются такие достаточно впечатляющие сугробы высотой до трех-пяти сантиметров», - рассказал Шувалов.

Он призвал готовиться также к сильным порывам ветра и не рассчитывать на потепление в дальнейшем.

«Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come - время пришло», - подытожил собеседник 360.ru.

