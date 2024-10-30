30 октября 2024, 10:41

Жители Волгоградской области смогут вызвать экотакси и сдать свои отходы на переработку

РЭО
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Приложение «Уберу» (Uberu) и сервис Ubirator открыли новый город для услуги «Экотакси». Теперь жители Волгограда могут заказать экотакси, водитель которого заберет и отвезет на переработку ПЭТ-бутылки, алюминий, макулатуру и черные металлы.

«В России 53% жителей сортируют отходы, поэтому крайне важно поддерживать вовлеченность людей в тему раздельного сбора отходов, развивать и создавать новые возможности для сдачи вторичных ресурсов на переработку. Это одно из важных направлений для формирования экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Услуга «Экотакси» действует по единому тарифу для семи городов-участников пилотного проекта приложения Uberu, поэтому объем вывоза вторичных ресурсов может быть любой. Стоимость единого тарифа составляет 1600 рублей. Это позволяет вывозить вторичное сырье в то время и в том месте, которое удобно жителям.

«Не всегда есть возможность самому сдать вторичное сырье - пункт может располагаться далеко, его график работы может не удобен для пользователя, либо же отходов слишком много. Что делать в этом случае? Команда приложения „Уберу“ совместно с сервисом Ubirator нашли выход и запустили экотакси, которое теперь доступно еще и жителям Волгограда. Данное партнерство позволит каждому жителю заказать машину для вывоза отходов в удобное для него время, что благоприятно скажется на экологии», - отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Наша команда, заинтересована в вовлечении жителей РФ в практику раздельного сбора отходов, поэтому мы стремимся максимально упростить процедуру передачи отходов на переработку. Сервис Ubirator - ежегодно помогает снизить объем полезного вторичного сырья попадающего на полигоны, таким образом снижая негативное воздействие на окружающую среду», - сказал основатель сервиса Ubirator Никита Никишкин.

Приложение Uberu создано Российский экологическим оператором. Услуга «Экотакси» действует в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск и Волгоград.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.

29 октября 2024, 22:51
Синоптик предупредил россиян о «черном льде» на дорогах
Freepik
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Дороги Центральной России могут покрыться «черным льдом» или слабой гололедицей в ночь на 30 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Россия 24». Фрагмент из эфира синоптик выложил у себя в Telegram-канале.

«Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками», - заявил он.

По словам Тишковца, это может привести к появлению слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра на дорогах центральных регионов РФ.

При этом на Урале и в Сибири, объяснил синоптик, высота снежного наката в некоторых местах достигает трех-восьми миллиметров.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве стабилизируется и возвращается к обычным температурам. В сентябре и начале октября температура воздуха в городе поднималась до аномально жарких для этого времени значений.

Урал Прогноз погоды Дороги Россия Погода Сибирь Погода в Москве
29 октября 2024, 11:04
РЭО назвал регионы с дефицитом контейнеров для ТКО
РЭО
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Карачаево-Черкесская Республика, а также Республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва имеют наихудшую обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками.

В КЧР контейнеров на 38% меньше необходимого количества в 1500 единиц, в Дагестане - на 49% (необходимое количество - 17 724 ед.), в Ингушетии - на 44% (547 ед.), по Бурятии и Тыве нет данных. Дефицит контейнерных площадок в КЧР составляет 61% (1700 ед.), в Дагестане - 46% (5162 ед.), в Ингушетии - 64% (322 ед.), в Бурятии - 65% (6972 ед.), в Тыве - 65% (1110 ед.). При этом в число лидеров по наличию контейнеров вошли 15 регионы.

Данные предоставил Российский экологический оператор, они были получены в результате еженедельного мониторинга регионов по обеспеченности местами накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), контейнерами, бункерами. Итоги РЭО представил на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«На площадке Минприроды России ведется активная работа по анализу существующих положений дел в области обращения с ТКО в субъектах РФ. Одна из основных тем для обсуждения и проработки - обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами. Проработка этого блока направлена как на оценку текущей ситуации, так и на построение планов по их созданию и приобретению. К сожалению, ряд регионов оказались в отстающих - это Карачаево-Черкесия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва. В этих субъектах наихудшая ситуации с наличием контейнеров и площадок», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При этом РЭО также назвал лидеров по количеству контейнеров. Наилучшие показатели по обеспеченности контейнерами у таких регионов, как Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Республики Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика, Чукотский автономный округ.

Для анализа используются данные из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). Оценка данных показала среднероссийскую обеспеченность и позволила определить регионы с наибольшими отклонениями от данного значения. Для определения причин значительных отклонений от средних значений будет проведена инвентаризация данных, которую вносили региональные власти и операторы обращения с ТКО.

Среднероссийское значение обеспеченности составляет 8,9 контейнерных площадок на 1000 человек, 17,9 контейнеров на 1000 человек. Среднероссийское значение дефицита по регионам в настоящее время составляет: 16% по контейнерным площадкам, 19% по контейнерам.

«Анализ планов по созданию контейнерных площадок и приобретению контейнеров указывает на то, что не все руководители владеют информацией о дефиците контейнерных площадок и контейнеров, в ряде случаев взаимодействие с органами местного самоуправления и региональными операторами выстроено плохо, и такой анализ не проводится», - сказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также планируется выработка дорожной карты по обеспечению контейнерными площадками и контейнерами, которую исполнительные органы власти регионов должны подготовить совместно с органами местного самоуправления и иными участниками отрасли. Выполнение данной задачи позволит исключить потенциальные навалы ТКО в местах их накопления, а также их складирования в необорудованных для этого местах.

Урал Прогноз погоды Дороги Россия Погода Сибирь Погода в Москве
28 октября 2024, 12:43
«The time has come. Время пришло». Синоптик призвал больше не ждать потепления в Москве
Global Look Press
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Приближается ноябрь, а с ним — и похолодание. Какая погода ждет москвичей на длинной рабочей неделе, 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Он заявил, что потепление если и будет, то в первой половине недели. А к концу четверга с приходом северо-западного ветра температура будет понижаться. К пятнице атмосферное давление упадет до 720-725 миллиметров ртутного столба, и в этот день и субботу выпадет больше всего осадков, добавил синоптик.

«Если в пятницу это мокрый снег, переходящий в дождь, то в субботу это дождь, переходящий в мокрый снег. И к концу выходных у нас сформируются такие достаточно впечатляющие сугробы высотой до трех-пяти сантиметров», - рассказал Шувалов.

Он призвал готовиться также к сильным порывам ветра и не рассчитывать на потепление в дальнейшем.

«Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come - время пришло», - подытожил собеседник 360.ru.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал «достаточно мерзопакостную» погоду в первых числах ноября.

Погода Погода в Москве
28 октября 2024, 02:36
«Опасная погода». Россиян предупредили о «камнях» с неба
Freepik
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На предстоящей рабочей неделе погода принесет «камни» с неба, ливни и мокрый снег в Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

«„Камни“ с неба на сленге метеорологов означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода будет крайне сложная и опасная!» - объяснил он.

Согласно прогнозу синоптика, в четверг, 31 октября, в регион придут мощные ливни с мокрым снегом и ухудшением видимости до двух-четырех километров. В пятницу показания барометров упадут на 23 единицы, а в субботу штормовое ненастье продолжится.

Тишковец предупредил, что на выходных могут выпасть осадки в виде снега с метелью, «холодный натиск усилится».

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы, что в этом году климатическая зима придет с отставанием от нормы на 20 дней. В декабре в столице сформируется «устойчивый снежный покров», а температура будет держаться ниже нуля.

Прогноз погоды Погода Москва

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