Жители некоторых регионов России увидели «зимнюю радугу»

Во вторник, 2 января, астрономическое явление увидели жители Тюмени, Ярославля, Подмосковья, Нижегородской и Кировской областей.

Эффект гало еще называют «зимней радугой», потому что оно светящееся и в форме круга или дуги, что напоминает радугу. Другое название - «три Солнца», так как часто во время этого оптического обмана видно несколько ярких бликов, похожих на солнце. Специалисты различают несколько видов гало в зависимости от типа свечения.

В ноябре гало видели жители Ставрополья. Сообщалось, что светящийся круг говорил о скором похолодании в регионе. Жители Подмосковья видели не только несколько обманных солнц , но и световые столбы.

Такой оптический эффект чаще всего происходит зимой. Однако в Петербурге гало видели в середине лета. В тот раз свечение тоже было солнечным, хотя оно бывает и лунным, сообщила газета «Петербургский дневник».