03 марта 2024, 22:42

Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть северное сияние из-за магнитной бури

РИА «Новости»
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Магнитная буря неожиданно началась на Земле после прихода солнечного вещества. В ночь на понедельник, 4 марта, полярное сияние смогут увидеть жители Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Согласно данным космических наблюдений, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества прогнозировался, начало магнитной бури является неожиданным», - указали в сообщении.

Сила бури составила около 1,5 по пятибалльной шкале. Ученые предположили, что она может продолжаться от трех до шести часов.

В период с 20:00 до 00:00 полоса сияний сместится в европейскую часть России. В этот временной интервал свечение, скорее всего, достигнет широт Москвы и Санкт-Петербурга.

Землю накрыла магнитная буря желтого уровня, которая повлияет на самочувствие метеозависимых людей. Некоторые из них могут ощущать головные боли.

Санкт-Петербург Ученые Магнитные бури Солнце Москва
03 марта 2024, 22:57
Жителей Подмосковья поразило неожиданное северное сияние
Unsplash
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Северное сияние стали наблюдать поздним вечером жители Московской области и Москвы. Фото редкого природного явления начали публиковать в социальных сетях и Telegram-каналах.

По данным ИКИ РАН, продолжительность магнитной бури может составить от трех до шести часов. Эксперты предупредили о возможном возникновении полярных сияний во многих городах нашей страны. Их можно наблюдать еще на протяжении нескольких часов.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее сообщила, что на Земле началась неожиданная магнитная буря, полярное сияние в ночь на понедельник, 4 марта, может наблюдаться на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото Санкт-Петербург Магнитные бури Москва
03 марта 2024, 00:29
Землю накрыла «желтая» магнитная буря
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Землю снова накрыла магнитная буря желтого уровня (К-индекс 4). Об этом сообщили на сайте Meteoagent.

Показатель К-индекса равный четырем единицам говорит об умеренном возмущении геомагнитного поля, но и в этом случае она повлияет на самочувствие метеозависимых людей. У некоторых из них могут возникнуть головные боли.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в воскресенье, 3 марта, но с начала следующей недели показатель опустится, сообщили на сайте.

В конце февраля центр погоды «Фобос» сообщил о начале первой в этом году магнитной бури , возникшей после трех мощных вспышек на Солнце.

Ранее в в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что на Солнце в ночь на 23 февраля произошла крупнейшая с 2017 года по силе вспышка. Они классифицировали мощность взрыва на уровне X6.3, или приближающимся к экстремальным значениям.

Планета Земля Прогноз погоды Погода Магнитные бури
01 марта 2024, 10:03
Москвичам пообещали возвращение зимних морозов
РИА «Новости»
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В начале марта в Москву вновь вернутся зимние морозы. Об этом ТАСС рассказала научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров с 6 марта опустятся до -10 градусов. Причиной холодов станет изменение циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать с севера, из-за чего температура воздуха ночью опустится до двухзначной отрицательной.

Вильфанд добавил, что календарная весна в 2024 году начнется с теплой погоды. В субботу, 2 марта, потеплеет до 5 градусов, но уже в воскресенье похолодает до -10 градусов и даже ниже.

«В марте на территории всей России погода получится крайне изменчивой. С первой декады месяца циркуляция воздушной массы сильно изменится», - отметил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал, что весна в центральную часть России придет с 16 марта.

Погода Погода в Москве Москва
01 марта 2024, 03:24
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
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Весна придет в Центральную Россию только во второй половине марта, зато будет достаточно теплой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН.

По словам синоптика, климатически март в Центральной России - это четвертый месяц зимы. В этом месяце погода будет очень изменчивой, с резкими потеплениями и похолоданиями, снегопадами и даже метелями. При этом среднемесячная температура будет на один-три градуса выше нормы, а количество осадков на 10-20% меньше положенного.

«С 16 по 21 марта, по всей видимости, наступит метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений. При этом в первой и третьей декадах марта ожидаются два арктических вторжения с передачей холодной эстафеты на начало апреля», - рассказал Тишковец.

Сугробы окончательно растают только в середине апреля - на неделю позже нормы. Кроме того, во втором месяце весны синоптики ожидают сильные краткосрочные похолодания.

Май обещает быть на один-два градуса теплее нормы, а вот осадков в этот месяц выпадет на 20% больше.

«В целом же весна в Центральной России ожидается немного теплее нормы с умеренным количеством осадков», - заявил Тишковец.

А вот в Крым весна придет в начале марта. Воздух на полуострове прогреется до 18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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