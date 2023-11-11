Жителей Забайкалья предупредили об аномально мощной магнитной буре в субботу
Сильная магнитная буря мощностью шесть баллов накроет в субботу, 11 ноября, Забайкальский край. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Российской академии наук.
В 15:00 по читинскому времени мощность бури составит порядка пяти баллов, она продержится примерно до 21:00. К ночи сила магнитных возмущений увеличится еще на балл.
После полуночи произойдет ослабление, когда магнитный шторм выйдет на комфортную отметку в два балла.
Доктор физико-математических наук Сергей Богачев объяснял, что ученые в силах предсказать только три магнитных бури из четырех. По его словам, в некоторых случаях солнечная плазма внезапно ускоряется, а приборы не в состоянии оперативно выявить такие колебания.
В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря обрушилась на Землю , жители южных регионов России могли увидеть в небе характерное сияние.