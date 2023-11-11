Жителей Забайкалья предупредили об аномально мощной магнитной буре в субботу

В 15:00 по читинскому времени мощность бури составит порядка пяти баллов, она продержится примерно до 21:00. К ночи сила магнитных возмущений увеличится еще на балл.

После полуночи произойдет ослабление, когда магнитный шторм выйдет на комфортную отметку в два балла.

Доктор физико-математических наук Сергей Богачев объяснял, что ученые в силах предсказать только три магнитных бури из четырех. По его словам, в некоторых случаях солнечная плазма внезапно ускоряется, а приборы не в состоянии оперативно выявить такие колебания.

В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря обрушилась на Землю , жители южных регионов России могли увидеть в небе характерное сияние.