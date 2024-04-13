Жителей трех курганских сел призвали к эвакуации из-за прихода воды

Жителей предупредили, что поднявшаяся река уже начала затекать на улицы, поэтому всем необходимо собрать вещи и выехать из населенного пункта.

«Не ждите, когда вода подойдет к вашим домам. Нам важно сохранить вашу жизнь и здоровье», - обратились в администрации к селянам.

Людям посоветовали взять с собой документы, необходимые лекарства и ценные вещи. Также жителей попросили не оставлять домашних животных.

В администрации добавили, что в ближайшее время эвакуация начнется еще из семи населенных пунктов, также попадающих в зону затопления.

По данным курганского главка МЧС, на утро субботы, 13 апреля, паводок затопил 269 жилых домов , 409 приусадебных участков, один мост и семь участков дорог. Разлив реки Тобол затронул четыре муниципальных округа.

Губернатор региона Вадим Шумков предупредил жителей Кургана о риске прорыва городской дамбы под напором воды. Он подчеркнул, что в этом случае вода придет в центральную часть города, Восточный и Кулацкий микрорайоны. Губернатор призвал горожан готовиться к эвакуации или уезжать до начала наводнения.