Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении морозов

«В ночь на среду и на четверг в центре столицы ожидается около −10 градусов, а на территории Новой Москвы и по области до −15 градусов», - указали в сообщении.

В ночь на пятницу в Москве показания термометров вплотную приблизятся к −15 градусам и до −20 градусов будут показывать в Подмосковье.

При этом в выходные синоптики не исключили оттепели. Морозы будут еще наблюдаться вплоть до 21 марта, когда по климатическим нормам зима в столице и Московской области завершится.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что февраль порадует москвичей теплой и снежной погодой. Согласно прогнозу, столицу вновь засыплет снегом.