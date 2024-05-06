06 мая 2024, 13:49

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании на День Победы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Новые длинные майские выходные для жителей Москвы и Московской области начнутся с похолодания. Пик снижения температуры придется на последний рабочий день недели, а также на День Победы. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он подчеркнул: что это уже вторая волна похолодания в мае, которая накроет московский регион. Синоптик добавил, что первые признаки изменения погоды жители заметят 7 мая, когда на юге Московской области начнутся дожди, а на севере выпадет мокрый снег.

«Похолодание начнется 8 мая, потому что ветер перестроится на северо-северо-восточный. Температура опустится до +5 градусов днем. В ночь на 9 мая и в Москве и по области ожидается -1...-3 градуса. Днем около +5 градусов и без особого солнца», - поделился Шувалов.

Собеседник 360.ru добавил: что перспектива улучшения погоды начнется с 10 мая. Быстрого потепления ждать не придется, но к субботе и воскресенью воздух прогреется до +10..+12 градусов и останется в этих пределах.

Предпраздничное похолодание также ожидает жителей Санкт-Петербурга. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, перед Днем Победы столбики термометров опустятся до показателя +3...+4 градуса. Кроме того высока вероятность прихода небольшого снега.

День Победы 9 мая Погода Погода в Москве Москва
06 мая 2024, 12:06
Мокрый снег пройдет на юге Сахалина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На юге Сахалинской области 7 мая резко ухудшится погода, выпадет мокрый снег и усилится ветер. В Южно-Сахалинске и восьми районах объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Южно-Сахалинске, на территории Долинского, Корсаковского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Невельского и Анивского районов, пройдут умеренные осадки. На побережьях поднимется сильный ветер и произойдет налипание мокрого снега.

Местным жителям посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов, обходить стороной плохо закрепленные конструкции. Спасатели призвали туристические группы переждать непогоду в подготовленных для этого местах, а рыбаков и охотников остаться дома.

«Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле», - заявила пресс-служба.

Снег в начале мая выпал в Свердловской области. Более 70 тысяч жителей остались без света.

Ураган МЧС РФ Шторм Экология Снегопад
05 мая 2024, 16:22
Снег и гололед. Ультраполярное вторжение принесет холода в Центральную Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На предстоящей неделе в центральной части России ожидается ультраполярное вторжение с аномальными холодами. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, с 6 по 12 мая увеличится вероятность ночных заморозков, гололеда и зарядов снега.

Погода в регионах России характерна для начала апреля, а не мая, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это связано с влиянием арктических воздушных масс. Погода в России отстает от климатического развития, считает специалист.

Метеоролог Илья Рыбальченко ранее предупредил жителей и гостей Москвы и Подмосковья о холодах на 9 Мая.

Небольшое потепление ожидается только с 12 мая.

Прогноз погоды Россия Погода
05 мая 2024, 11:02
«Везде холодно». Россиянам объяснили аномальную весеннюю погоду
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Погода в российских регионах является характерной для начала апреля, а не мая. Аномалия возникла из-за арктических воздушных масс. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что погода в России отстает от климатического развития примерно на месяц. По словам синоптика, арктические воздушные массы перемещаются из холодных акваторий на всю территорию страны.

«Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что в ближайшие дни заморозки ожидаются как в умеренных широтах, так и в более южных регионах.

Ранее метеоролог Илья Рыбальченко предупредил жителей Москвы и Подмосковья о холодной погоде на 9 Мая. Он спрогнозировал небольшое потепление только с 12 мая.

Гидрометцентр РФ Россия Погода Роман Вильфанд
03 мая 2024, 14:56
Москвичей предупредили о заморозках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заморозках до -2 градусов ожидаются в Москве ночью и утром в субботу, 4 мая. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе МЧС столицы.

Спасатели рассказали, что водителям на дорогах нужно быть предельно внимательными, снижать скорость и следить за дистанцией. Также важно избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

«Будьте внимательны и осторожны!» - призвали в министерстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что Москву 9 мая накроет мокрым снегом. Связано это с ночными заморозками. К похолоданию также нужно готовиться жителям Тамбовской, Курской и Белгородской областей.

Спасатели Прогноз погоды Дороги Погода Водители Погода в Москве Москва

Новости по теме