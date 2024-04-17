Жителей микрорайона Тополя в Кургане призвали срочно эвакуироваться

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«Вода продолжает заходить в ваш микрорайон, уже подступает к школе. Эвакуируйтесь без промедления! <…> Собирайте вещи, документы, лекарства и срочно покидайте опасную зону», - заявила пресс-служба.

Ближайшие пункты временного размещения открыли в микрорайонах Увал и Керамзитный. Жителей Тополя увезут туда на автобусах, которые подъедут к остановке «Школа».

Власти продолжили эвакуацию из затопленных микрорайонов Челноково, Храпово и Затобольный, а также близлежащих садовых товариществ. Жителей увезут в ПВР на территории микрорайонов Глинки и Керамзитный.

Утром 17 апреля река Тобол в окрестностях Кургана поднялась до 865 сантиметров и преодолела опасную отметку. Жителей подтопленных районов столицы и Кетовского округа призвали уехать в безопасные районы.