Жителей Кургана предупредили о приближении колоссального объема паводковых вод
Волна паводка устремилась к Кургану. Большой объем воды заметили в 10 километрах от города. В зону подтопления попали микрорайоны Нижняя Утятка на юге и Черемухово на юго-западе, садовые товарищества на правом берегу Тобола, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.
«[На спутниковом снимке] видна голова паводка, которая сейчас в 10 километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», - заявил он.
Вадим Шумков предупредил, что разлившаяся река Тобол может перерезать дороги к садовым товариществам в правобережных районах Кургана. Вода уже начала заливать территорию от железнодорожного моста, по улице Бурова-Петрова, шоссе Тюнина, в сторону микрорайонов Смолино и Тополя.
Губернатор сообщил, что микрорайон Нижняя Утятка остался отрезанным от остальной части города. Вода подтопила Черемухово и перелилась через Малочаусовский мост. Вадим Шумков призвал местных жителей собрать вещи и вместе с родственниками уехать в пункты временного размещения.
«Это не просто паводок, это реальная угроза!», - написал он.
Утром 15 апреля уровень реки Тобол в Кургане поднялся выше шести метров, сообщили «Известия». Уральский гидрометцентр спрогнозировал превышение опасной отметки 15–18 апреля.