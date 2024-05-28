28 мая 2024, 14:58

Жителей Кубани предупредили о ливнях и сильном ветре

Пресс-служба МЧС
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На Кубани ожидаются сильные порывы ветра и ливни. Региональный главк МЧС предупредил местных жителей о возможном повышении уровня воды в реках.

«С 28 мая, а также в течение суток 29 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», - указали в ведомстве.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань юго-восточной территории края, а также реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды. В ведомстве уточнили, что местами вода может достичь неблагоприятных отметок. А на участке от Анапы до Магри в среду возможны смерчи над морем.

Спасатели призвали жителей следить за оповещениями о погоде, а при возникновении ЧС обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

В Курганской области до сих пор борются с последствиями паводка. Подтопленными, по данным на утро 28 мая, остались 68 жилых домов.

Спасатели Краснодар МЧС РФ Погода Реки
28 мая 2024, 09:29
В Кургане 80 приусадебных участков освободились от воды
Пресс-служба МЧС
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В Курганской области остались подтопленными 68 жилых домов. За сутки вода ушла с 80 участков в Кургане, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

К утру 28 мая в Кургане от воды освободились 80 приусадебных участков, 14 жилых и 66 дачных домов. В трех муниципальных образованиях и одном населенном пункте остались подтопленными три участка дорог, четыре моста, 68 жилых и 746 дачных домов.

Аэромобильная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России, которая в течение месяца помогала курганским спасателям устранять последствия паводка , покинула регион. МЧС сообщило, что привлеченные из-за стихии силы и средства вернутся к месту постоянной дислокации.

В общей сложности за сутки провели специальную обработку 200 домов и 515 участков, очистили от мусора 600 квадратных метров, откачали 14 тысяч кубометров воды с пяти придомовых территорий.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане опустился на 12 сантиметров, до 498 сантиметров. Это почти вдвое ниже опасного показателя.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ Реки
28 мая 2024, 02:18
Торнадо и ураганы унесли жизни 21 американца
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В США из-за сильного ухудшения погоды более 110 миллионов американцев находятся под угрозой. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации телеканала, на США надвигаются торнадо и ураганы. По их данным, от стихии уже погиб 21 человек.

В конце апреля в штате Оклахома из-за торнадо погибли четыре человека , в том числе один ребенок. Одновременно произошли несколько опасных торнадо, сообщили СМИ.

В Китае из-за торнадо погибли пять человек , еще 33 пострадали. Повреждения получили свыше 140 зданий фабрик и заводов. В другой провинции прошел сильный град, он повредил автомобили и крыши домов.

США Ураган Погода
27 мая 2024, 17:19
Минсельхоз задумался о введении режима федерального ЧС из-за заморозков
РИА «Новости»
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Минсельхоз России планирует ввести федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за аномальных майских заморозков. Такое заявление сделала министр сельского хозяйства Оксана Лут, сообщил «Интерфакс».

Резкое похолодание сильно повлияло на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах. Лут подчеркнула, что специалисты будут отслеживать, откуда можно завести фрукты.

Комментируя ситуацию с ценами на клубнику, министр заявила, что на этих культурах заморозки сильно не отразились.

«Есть некий перекос [в ценах] все равно, в июне скорректируется», - добавила Лут.

В России от заморозков также погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели Ростовская , а также Волгоградская области. Благодаря этому аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования.

Сельское хозяйство Россия
27 мая 2024, 10:46
В Химках в рамках экологической акции высадили полторы тысячи саженцев сосны
РИА «Новости»
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Полторы тысячи саженцев высадили в Химках в рамках традиционной экологической акции«Посади дерево». В этом году компания «Столото» организовала ее вместе с «Волонтерами леса».

Для высадки саженцев выбрали участки, пострадавшие от вырубки, пожаров или насекомых. Сажали сосны - не просто красивые, но еще и очень сильные деревья. Они быстро растут и способствуют укреплению почвы.

«Намного лучше приживается, она устойчива к болезням - особенно таким, как короед. Меньше валится от бурь», - отметил лесничий Эдуард Леонтьев.

Акцию проводят вот уже на протяжении пяти лет. За это время участники высадили свыше 100 тысяч деревьев.

«За эти пять лет мы высадили 102 тысячи саженцев в разных регионах нашей страны: это и Московская область, и Ленинградская, Свердловская, Волгоградская, Чувашия. Помощь экологии уже активно входит в нашу корпоративную культуру, ведь каждое высаженное дерево - своего рода символ того, что мы заботимся о нашем обществе, о нашей природе», - поделилась Оксана Тубман, директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

Контролировали высадку деревьев специалисты по восстановлению лесного фонда. С их помощью и четкими инструкциями справиться с процессом легко мог даже новичок.

По оценкам экологов, взрослое дерево поглощает в среднем 22 килограмма углекислого газа в год. Так, воздух становится чище, а значит - безопаснее.

«Климат очень зависим от лесных и зеленых насаждений. И чем больше их будет, тем у нас будут благоприятнее условия», - обратил внимание замруководителя движения «Волонтеры леса» Никита Суворов.

После высадки специалисты продолжат наблюдать за молодыми соснами, пока они не окрепнут.

Сельское хозяйство Россия

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