02 января 2024, 23:36

Жителей центральных регионов России предупредили о морозах до -35 градусов

РИА «Новости»
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Похолодание до -27…-35 градусов ожидается в регионах Центрального федерального округа в ближайшую среду, 3 января. Об этом свидетельствуют данные региональных управлений МЧС и Гидрометцентра России.

Похолодание до -27…-35 градусов ожидается в регионах Центрального федерального округа в ближайшую среду, 3 января. Об этом свидетельствуют данные региональных управлений МЧС и Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, погодные условия в центральных регионах страны станет диктовать циклон, который придет с Поволжья. Он принесет снегопады в восточную часть центрального округа и серьезные холода. Средняя температура днем составит от -21 до -28 градусов, а ночью опустится до -34 градусов, что намного ниже климатической нормы.

В ярославском главке МЧС жителей предупредили, что ночью столбики термометра опустятся до -35 градусов. Такая температура останется до утра. На один градус больше ожидается в Тверской и Костромской областях.

Не дотянут до -30 градусов столбики термометров в Калужской, Рязанской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. Они останутся на уровне -27 градусов.

Не обойдут морозы и Московскую область. Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин, пик холодной погоды в регионе придется на среду, 3 января. До этого дня столбики термометра станут опускаться все ниже до -28 градусов днем и -30 по ночам.

Небольшое повышение температуры начнется в четверг, но станет очень коротким. К рождественскому сочельнику холода вернутся в Подмосковье.

Прогноз погоды Россия Погода
03 января 2024, 00:19
Жители некоторых регионов России увидели «зимнюю радугу»
РИА «Новости»
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Жители ряда российских регионов увидели в небе эффект гало. Такое оптическое явление появляется, когда свет рассеивается на кристаллах льда перистых облаков, сообщило издание RT.

Во вторник, 2 января, астрономическое явление увидели жители Тюмени, Ярославля, Подмосковья, Нижегородской и Кировской областей.

Эффект гало еще называют «зимней радугой», потому что оно светящееся и в форме круга или дуги, что напоминает радугу. Другое название - «три Солнца», так как часто во время этого оптического обмана видно несколько ярких бликов, похожих на солнце. Специалисты различают несколько видов гало в зависимости от типа свечения.

В ноябре гало видели жители Ставрополья. Сообщалось, что светящийся круг говорил о скором похолодании в регионе. Жители Подмосковья видели не только несколько обманных солнц , но и световые столбы.

Такой оптический эффект чаще всего происходит зимой. Однако в Петербурге гало видели в середине лета. В тот раз свечение тоже было солнечным, хотя оно бывает и лунным, сообщила газета «Петербургский дневник».

Тюмень Россия Погода Солнце Астрономия
02 января 2024, 12:56
Необычные природные явления выявили в Приазовье из-за подрыва Каховской ГЭС
РИА «Новости»
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Необычные природные явления появились в Приазовье после разрушения ВСУ Каховской ГЭС. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В этом году отмечены <…> колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее», - пояснил чиновник.

Сальдо заметил, что на вопрос о том, связаны ли эти явления с разрушением Каховской ГЭС, должны ответить ученые.

В июне 2023 года украинские военные нанесли удары по гидроэлектростанции. В результате обрушения плотины были затоплены десятки населенных пунктов. Жителей близлежащих районов пришлось эвакуировать.

Действия ВСУ привели к масштабной экологической катастрофе - погибли тысячи зверей. Также сообщалось о массовой гибели рыбы.

Ранее Сальдо отмечал, что ударом по Каховской ГЭС ВСУ планировали разрушить крупный транспортный узел.

Каховская ГЭС Владимир Сальдо
01 января 2024, 12:48
Прошлый год включили в число самых теплых за всю историю наблюдений
Unsplash
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Средняя температура воздуха в Москве в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Благодаря этому показателю прошлый год вошел в число шести наиболее теплых лет с 1879-го. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что ушедший год не смог побить рекорд 2020-го, когда превышение температуры оказалось аномальным и составило 1,8 градуса.

В 2023-м необычно теплыми оказались март, апрель, август и сентябрь. Средняя температура еще четырех месяцев оказалась ниже нормы. Их них сильнее всех выделился июль, когда средняя температура оказалась на 1,3 градуса ниже, чем обычно.

Первая неделя наступившего года для жителей Москвы и Московской области станет по-настоящему зимней после предновогодней оттепели. Утром 1 января на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру в -12,9 градуса. Возвращения потепления ждать не стоит. В столичном регионе ожидаются сильные холода на 14-16 градусов ниже нормы.

Самое серьезное понижение температуры будет в ночь на четверг, 4 января, когда столбики термометров приблизятся к отметке -30 градусов. В последний раз такие морозы в начале года приходили в столичный регион в 2016 году, но тогда температура опустилась только до -20 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
01 января 2024, 06:15
Ответственность за утилизацию упаковки с 1 января ляжет на производителя
Freepik
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С 1 января в России вступил в действие закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. Закон перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей.

«За утилизацию упаковки отвечают ее производители и утилизаторы <…> Закон вступает в силу с 1 января 2024 года», - сказано в обзоре федерального законопроекта.

Если компания-производитель не может самостоятельно провести утилизацию, ей придется заплатить экологический сбор. Импортеры при ввозе товара также будут оплачивать экосбор, такое требование может начать работать в 2026 году.

Ранее в Торгово-промышленной палате признали обоснованность новых ставок экосбора с коэффициентом экологичности. Значения базовых ставок экосбора и значений коэффициента будут способствовать максимальной загрузке существующих мощностей по утилизации отходов.

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