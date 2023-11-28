Жителей 15 российских регионов предупредили о штормовом ветре

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«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», - сказано в публикации.

В институте отметили, что порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, а также возможны обильные осадки - местами до 25 миллиметров.

Непогоду ожидают в Красноярском, Краснодарском, Камчатском, Ставропольском краях, Ростовской, Новгородской, Челябинской, Ленинградской, Псковской, Магаданской областях, Крыму, Адыгее, Северной Осетии, Чукотском автономном округе и на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Такой показатель указывает на потенциально опасную погоду. В городе его ввели из-за сильного ветра. Правительство региона призвало пешеходов и автомобилистов быть очень осторожными. Из-за ветра могут случиться серьезные катастрофы на дороге.