28 ноября 2023, 06:03

Жителей 15 российских регионов предупредили о штормовом ветре

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Штурмовой ветер может повлиять на жизнеобеспечение жителей 15 российских регионов в шести федеральных округах страны. Такое заявление сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передало РИА «Новости».

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», - сказано в публикации.

В институте отметили, что порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, а также возможны обильные осадки - местами до 25 миллиметров.

Непогоду ожидают в Красноярском, Краснодарском, Камчатском, Ставропольском краях, Ростовской, Новгородской, Челябинской, Ленинградской, Псковской, Магаданской областях, Крыму, Адыгее, Северной Осетии, Чукотском автономном округе и на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Такой показатель указывает на потенциально опасную погоду. В городе его ввели из-за сильного ветра. Правительство региона призвало пешеходов и автомобилистов быть очень осторожными. Из-за ветра могут случиться серьезные катастрофы на дороге.

Ураган Прогноз погоды Шторм Россия Погода
27 ноября 2023, 06:48
Гидрометцентр объявил в Крыму штормовое предупреждение
РИА «Новости»
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Ураганный ветер в Крыму начнет стихать 28 ноября. До этого времени на полуострове продолжит действовать штормовое предупреждение. Скорость ветра достигнет 40 метров в секунду, сообщил Гидрометцентр региона.

Непогода связана с прохождением средиземноморского циклона. Сильные дожди, начавшиеся в воскресенье, 27 ноября перейдут местами в мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. В течение суток спрогнозировали ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер скоростью 28-33 метра в секунду, местами до 35-40 метров в секунду.

В Симферополе днем и ночью температура воздуха составит 0… 2 градуса, в Севастополе - 3… 5 градусов. Юго-западный ветер начнет стихать в Крыму 28 ноября. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью его скорость опустится до 8-13, местами 15-20 метров в секунду.

Понедельник на полуострове объявили нерабочим днем. В регионе размыло дороги , около 40 тысяч человек остались без света.

Ураган Крым Прогноз погоды Погода
27 ноября 2023, 04:27
Шторм с Черного моря придет в Москву и засыпет столицу рекордным снегом
РИА «Новости»
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Циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад — самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад - самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже сегодня вечером, когда восточная периферия этого циклона подойдет к Москве, начнется снег. Это будет не просто обычный снег, а снегопад, один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», - рассказал метеоролог.

Вильфанд предупредил, что рекордные осадки будут препятствовать «нормальной жизнедеятельности столицы». В Москве ожидается ветер до 15–20 метров в секунду. На проводах будет оседать мокрый снег, возможно обледенение. По словам Вильфанда, последствия циклона в столице будут ощущаться во вторник и даже в среду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на понедельник, 27 ноября, в Подмосковье ожидается ледяной дождь.

Гидрометцентр РФ Ураган Прогноз погоды Шторм Погода Роман Вильфанд Снегопад Погода в Москве
26 ноября 2023, 23:33
Восьмиметровые волны обрушатся на побережье Черного моря
Unsplash
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Восьмиметровые волны и ураганный ветер ожидаются на побережье Крыма и Кубани в начале следующей неделе. Жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Сильный ветер уже прошелся по другим южным городам. В Сочи зафиксировали частичное нарушение электроснабжения, а на городских и пригородных маршрутах местами возникли проблемы с движением транспорта.

Жители Краснодара выкладывали в социальных сетях фото и видео с последствиями урагана. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов. В крымском Евпатории людей эвакуировали из затопленных домов.

Ранее на полуострове из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Свет пропал в Джанкойском районе. Всего без освещения остались порядка 40 тысяч крымчан.

Черное море Ураган Шторм
26 ноября 2023, 15:36
Москву накроет «черная метель»
РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье, 26 ноября, Москву накроет «черная метель». Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

«„Черная метель“ обрушится на Москву! В этот день подобных снегопадов не было полвека! Вырастут рождественские сугробы!» - написал метеоролог.

Тишковец уточнил, что причиной непогоды станет Балканский циклон, который набирает силу в западной части Черного моря. По причине этого климатического явления в воскресенье вечером в столичном регионе начнется снегопад, который станет еще сильнее на следующее утро.

Снежный покров увеличится до 23 сантиметров, что превышает календарную норму в три раза.

Ранее синоптик предупредил, что некоторые районы Московской области в ночь на понедельник накроет ледяной дождь. Тишковец отмечал, что диаметр отложений льда увеличится до трех миллиметров.

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