Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

В Центральной России ожидается снежный и морозный декабрь. Температура воздуха опустится ниже нормы, а осадков выпадет больше, чем обычно. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об этом РИА «Новости».

Зима, по его словам, началась с нормальной для средних многолетних значений температуры. Евгений Тишковец заявил, что снега выпало в два раза больше, чем обычно.

«Декабрь в Центральной России прогнозируется на градус-полтора холоднее нормы, а по количеству снега - с 20% превышением над многолетним значением. Норма: ночь -8,6, день -3,5 градуса, осадки - 56 миллиметров», - сказал он.

Холодней всего станет на западе и северо-западе России. Там температура воздуха отклонится от нормы не на один, а на 2,5-3 градуса в сторону понижения.

Январь, по информации Евгения Тишковца, наоборот, станет аномально теплым - столбик термометра покажет на два-три градуса выше нормы и выпадет на 10% больше снега. Для этого месяца характерны -12,3 градусов ночью, -6,5 градусов днем и 42 миллиметра осадков.

В феврале тоже стоит ждать относительного тепла. Специалист заявил, что температура воздуха превысит норму на 3-3,5 градуса, выпадет на 30% больше осадков. Ночью в этот месяц в среднем холодало до -11,1 градуса, днем до -4,2. Выпадало 36 миллиметров снега.

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