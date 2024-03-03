03 марта 2024, 00:29

Землю накрыла «желтая» магнитная буря

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Землю снова накрыла магнитная буря желтого уровня (К-индекс 4). Об этом сообщили на сайте Meteoagent.

Показатель К-индекса равный четырем единицам говорит об умеренном возмущении геомагнитного поля, но и в этом случае она повлияет на самочувствие метеозависимых людей. У некоторых из них могут возникнуть головные боли.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в воскресенье, 3 марта, но с начала следующей недели показатель опустится, сообщили на сайте.

В конце февраля центр погоды «Фобос» сообщил о начале первой в этом году магнитной бури , возникшей после трех мощных вспышек на Солнце.

Ранее в в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что на Солнце в ночь на 23 февраля произошла крупнейшая с 2017 года по силе вспышка. Они классифицировали мощность взрыва на уровне X6.3, или приближающимся к экстремальным значениям.

Планета Земля Прогноз погоды Погода Магнитные бури
01 марта 2024, 10:03
Москвичам пообещали возвращение зимних морозов
РИА «Новости»
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В начале марта в Москву вновь вернутся зимние морозы. Об этом ТАСС рассказала научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров с 6 марта опустятся до -10 градусов. Причиной холодов станет изменение циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать с севера, из-за чего температура воздуха ночью опустится до двухзначной отрицательной.

Вильфанд добавил, что календарная весна в 2024 году начнется с теплой погоды. В субботу, 2 марта, потеплеет до 5 градусов, но уже в воскресенье похолодает до -10 градусов и даже ниже.

«В марте на территории всей России погода получится крайне изменчивой. С первой декады месяца циркуляция воздушной массы сильно изменится», - отметил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал, что весна в центральную часть России придет с 16 марта.

Погода Погода в Москве Москва
01 марта 2024, 03:24
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
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Весна придет в Центральную Россию только во второй половине марта, зато будет достаточно теплой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН.

По словам синоптика, климатически март в Центральной России - это четвертый месяц зимы. В этом месяце погода будет очень изменчивой, с резкими потеплениями и похолоданиями, снегопадами и даже метелями. При этом среднемесячная температура будет на один-три градуса выше нормы, а количество осадков на 10-20% меньше положенного.

«С 16 по 21 марта, по всей видимости, наступит метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений. При этом в первой и третьей декадах марта ожидаются два арктических вторжения с передачей холодной эстафеты на начало апреля», - рассказал Тишковец.

Сугробы окончательно растают только в середине апреля - на неделю позже нормы. Кроме того, во втором месяце весны синоптики ожидают сильные краткосрочные похолодания.

Май обещает быть на один-два градуса теплее нормы, а вот осадков в этот месяц выпадет на 20% больше.

«В целом же весна в Центральной России ожидается немного теплее нормы с умеренным количеством осадков», - заявил Тишковец.

А вот в Крым весна придет в начале марта. Воздух на полуострове прогреется до 18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Крым Прогноз погоды Россия Погода Погода в Москве
29 февраля 2024, 16:10
Острова Арктики начали подъем из воды из-за изменения климата
Unsplash
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Арктические острова начали подниматься над водой из-за таяния ледяных куполов, которые оказывали на них давление. Это происходит в связи с изменением климата, пояснил «360» директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Он подчеркнул, что ничего страшного в изменении морского ландшафта нет, так как это обычный природный процесс.

«Ледяной купол, который находится на острове, оказывает большое давление. Масса льда - тяжелая штука. В связи с изменением климата ледовый купол становится меньше, и острова начали подниматься. Ничего страшного в этом деле нет, это природный процесс, которые Земля переживает много миллиардов лет», - заявил Кирилов.

Директор национального парка подчеркнул, что управлять этим процессом невозможно, но его необходимо зафиксировать и вести наблюдение.

Отвечая на вопрос о влиянии глобального потепления на Арктический регион, Кирилов заявил, что у явления есть две коннотации: политическая, которая говорит об угрозе для человечества и географическая, где считается, что происходит очередная смена климатических эпох.

Эксперт напомнил, что Земля переживала разные климатические периоды: засухи, наводнения, ледники, добиравшиеся до экватора. Но каждый раз природа приспосабливалась.

В конце сентября прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что человечество обречено, пока не добьется прогресса в вопросах изменения климата. Руководитель международной организаци подчеркнул, что решение этой проблемы нужно найти как можно скорее.

Природа Арктика Глобальное потепление Климат
28 февраля 2024, 22:59
На Кубани нашли мертвыми более 2 тысяч голубей
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В Динском районе Краснодарского края нашли мертвыми 2055 голубей вяхирей, причина их гибели пока не установлена. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

«В лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты, в границах земель ООО „Агрофирма Луч“, должностными лицами министерства выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды, повлекший за собой массовую гибель голубя вяхиря в количестве 2055 особей», - уточнило ведомство.

Инспектор охотнадзора министерства подал заявление в полицию, чтобы установить причину гибели птиц и лиц, которые это допустили. На месте были взяты все необходимые пробы для проведения лабораторных ветеринарных исследований. Все погибшие голуби были уничтожены.

Ранее в Подмосковье провели последний этап акции «Покорми птиц» , в которой участвовали более 185 тысяч человек. Они установили свыше 36 тысяч кормушек, причем Одинцовский городской округ выбился в лидеры по числу участников акции.

Смертность Птицы Экология Краснодарский край

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