Землю накрыла «желтая» магнитная буря

Показатель К-индекса равный четырем единицам говорит об умеренном возмущении геомагнитного поля, но и в этом случае она повлияет на самочувствие метеозависимых людей. У некоторых из них могут возникнуть головные боли.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в воскресенье, 3 марта, но с начала следующей недели показатель опустится, сообщили на сайте.

В конце февраля центр погоды «Фобос» сообщил о начале первой в этом году магнитной бури , возникшей после трех мощных вспышек на Солнце.

Ранее в в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что на Солнце в ночь на 23 февраля произошла крупнейшая с 2017 года по силе вспышка. Они классифицировали мощность взрыва на уровне X6.3, или приближающимся к экстремальным значениям.