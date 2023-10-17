Землетрясение произошло в 54 км от иранского города Бендер-Аббас
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал второе за 17 октября мощное землетрясение на юге Ирана. Эпицентр находился недалеко от города Бендер-Аббас, сообщил ТАСС.
Землетрясение магнитудой 5,2 случилось в 54 километрах северо-западней от Бендер-Аббаса с населением 352 тысячи человек. Очаг находился на глубине 11 километров. Власти не сообщали о пострадавших и разрушениях.
В этот же день Геологическая служба США зарегистрировала в 61,5 километра к северу от Бендер-Аббаса толчки магнитудой 5,3.
Мощное землетрясение случилось в начале октября в Афганистане. Больше остальных пострадал округ Герата, подземные толчки чувствовали в провинциях Бадгис и Фарах. Погибли около 2,5 тысячи человек , россиян среди жертв не обнаружили. В МИД России допустили отправку гуманитарной помощи в Афганистан в случае, если ситуация станет критической.