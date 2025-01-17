Затонувший танкер «Волгонефть-239» оградили от моря дорогой

Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.

«Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута», - рассказал Кондратьев.

Ранее спасатели нашли плотные куски мазута на дне Черного моря вдоль пляжей Анапы. Фрагменты зацепились на столбы и балки у оснований пирсов. Водолазы в ближайшее время приступят к очистке дна.

На месте крушения танкера «Волгонефть-239» возникла еще одна угроза. Может рухнуть скальная порода в этом районе.