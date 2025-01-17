17 января 2025, 12:43

Затонувший танкер «Волгонефть-239» оградили от моря дорогой

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Закончилось возведение технического сооружения вокруг танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе у мыса Панагия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.

«Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута», - рассказал Кондратьев.

Ранее спасатели нашли плотные куски мазута на дне Черного моря вдоль пляжей Анапы. Фрагменты зацепились на столбы и балки у оснований пирсов. Водолазы в ближайшее время приступят к очистке дна.

На месте крушения танкера «Волгонефть-239» возникла еще одна угроза. Может рухнуть скальная порода в этом районе.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 19:26
Куски мазута нашли на дне у основания пирсов вдоль пляжей Анапы
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Спасатели в ходе мониторинга выявили фрагменты мазута на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Куски мазута зацепились за столбы и балки и легли на дно», - отметили в оперштабе.

Всего над пирсами нашли четыре таких участка, водолазы уже определили объемы подводных мазутных пятен и проработали технологию их сбора для очистки дна. В оперштабе добавили, что мазут на дне достаточно плотный, поэтому процесс его уборки упрощается.

По данным МЧС, на побережье Черного моря всего собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. У кормы танкера «Волгонефть-239» сбор нефтепродуктов продолжается. Кроме того, здесь начали создавать искусственную гавань, чтобы исключить попадание мазута в открытое море.

Спасатели Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 15:44
Самым жарким в истории признали 2024 год
Global Look Press
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Прошлый год стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, которые специалисты ведут с 1850 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в центре «Известий».

«Причем очень интересно, что он был второй подряд самым теплым», - добавил синоптик.

По его словам, такие рекорды - любопытный, но настораживающий факт для климатологов. Вильфанд также рассказал, что самым жарким в истории стал день 22 июля 2024 года. Тогда среднесуточная температура на Земле составляла 17,16 градуса.

Ранее в Гидрометцентре исключили возможность традиционных морозов на Крещение в Москве. С 15 января жителей и гостей столицы ожидает оттепельная погода. Температура будет варьироваться в диапазоне от -4 до 1 градуса. Погода станет аномально теплой для этого периода.

Рекорды Погода Роман Вильфанд
16 января 2025, 12:41
Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился с просьбой включить город в зону ЧС федерального характера для получения дополнительного финансирования на утилизацию нефтепродуктов, оказавшихся в акватории Черного моря после крушения танкеров. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута прошло в Севастополе с участием главы МЧС России Александра Куренкова.

«Мы обратились с просьбой включить территорию Севастополя в зону действия чрезвычайной ситуации федерального характера. Могут потребоваться дополнительные средства на утилизацию отходов, из всех направлений это самое дорогое. Для возмещения затрат нам понадобится помощь из федерального бюджета», - написал губернатор.

Развожаев уточнил, что в настоящее время в регионе действует режим ЧС регионального масштаба. На устранение последствий ЧП с танкерами из бюджета Севастополя выделили 78 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что почти 170 тонн замазученного грунта собрали на побережье Черного моря.

Севастополь Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 11:36
РЭО: более 5000 пунктов приема старых елок открыли для россиян
РЭО
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Российский экологический оператор опубликовал карту сбора новогодних деревьев после праздников. Всего на карте указано более 5000 точек по всей стране.

«Уже больше 5000 точек сбора деревьев нанесено на карту „Елочного круговорота“. В некоторых городах для сбора деревьев организовали специальные площадки, а где-то сбор елок будет организован спецрейсами с обычных контейнерных площадок. Натуральные ели могут быть переработаны в щепу для благоустройства или в корм для животных в зоопарках и на фермах. Приобретая живую елку и сдавая ее в переработку после праздников, вы приобщаетесь к экономике замкнутого цикла, когда отход возвращается в хозяйственный оборот, а полигонное захоронение снижается», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Использованные и подсушенные деревья измельчают в щепу, которую применяют в городском и парковом благоустройстве, передают на подстилку животным. Те ели, которые не были куплены, тоже отправляют на переработку. Сразу по наступлению Нового года они отправляются на корм животным в зоопарки и на фермы.

Акции по сбору живых елок проводят как представители общественных организаций, зоопарки и питомники, так и местные администрации, управляющие компании и региональные операторы.

«При решении проблемы отходов важно не забывать про их сезонность. Мы ежегодно рассылаем рекомендации по обращению с новогодними древесными отходами региональными операторам и местным органам власти, чтобы деревья на затрудняли погрузку мусоровозов, не забивали контейнеры и не отправлялись на захоронение, а использовались в хозяйственной деятельности различных организаций», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Если поблизости нет пункта сбора деревьев, то дерево можно отнести в ближайший лесопарк, предварительно отделив ветки от ствола. Обязательно нужно снять всю мишуру и украшения с деревьев.

Ознакомиться с картой «Елочного круговорота» и найти пункт сбора можно на сайте РЭО.

Севастополь Крушение танкеров в Керченском проливе

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