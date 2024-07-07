07 июля 2024, 20:27

Зато не +30. Москвичам пообещали залповые и грозовые дожди

РИА «Новости»
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На следующей неделе в Москву придут грозовые и залповые дожди. Прогноз погоды с 8 по 14 июля появился на сайте центра погоды «Фобос».

В понедельник, 8 июля, воздух в столице прогреется от +24 до +29 градусов, 9 июля, на градус потеплеет, но в тот же день ближе к вечеру на город обрушится кратковременный грозовой дождь. В среду будет немного свежее - от +23 до +28 градусов днем.

К концу рабочей пятидневки ночью ожидается +10…+15 градусов, в дневные часы - +25…+30.

Специалисты «Фобоса» обратили внимание, что хотя такой температурный фон выше климатической нормы на 3-6 градусов, считать это аномальной жарой нельзя.

«И уж тем более [такая погода] не сможет претендовать на рекорды тепла. В выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту», - заключили синоптики.

В это воскресенье сильные ливни испортили конец выходных жителям Петербурга. Из-за циклона «Делия» особенно сильные осадки наблюдали в шести районах. А аэропорт Пулково даже временно прекращал принимать самолеты.

Прогноз погоды Погода в Москве
07 июля 2024, 19:58
Петербург накрыла «Делия». Больше всего не повезло шести районам
РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье на Санкт-Петербург обрушились сильнейшие ливни. В городском «Водоканале» их назвали сверхрасчетными и отметили, что сильнее всего поливало в шести районах Северной столицы.

Причиной резкого ухудшения погоды стал циклон «Делия». Он накрыл весь город, но максимальное количество осадков за 20 минут зафиксировали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

Представители «Водоканала» отметили, что система водоотведения работает штатно, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, из-за этого на улицах могут быть скопления воды.

Когда дождь кончится, вся вода полностью уйдет в систему водоотведения, подчеркнули специалисты, отметив, что ситуацию держат на контроле бригады «Водоканала».

В нескольких Telegram-каналах тем временем уже появились жалобы на затопленный выход со станции метро «Площадь Восстания».

Повлияла «Делия» и на работу Пулково. Из-за сильного бокового ветра аэропорт временно прекращал отправлять самолеты. На запасной аэродром ушел один рейс, уточнило РИА «Новости». Сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Санкт-Петербург Погода
07 июля 2024, 03:40
Россиянам пообещали новые погодные рекорды
Freepik
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Аномально высокая температура снова накроет ряд регионов России на следующей неделе. При этом в Ростовской области и Ставропольском крае пройдут ливни, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском крае будет 39-41», - сказал он.

Вильфанд отметил, что несмотря на высокие температуры, в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается сильный дождь. А также гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.

Ранее синоптик заявил, что во многих регионах России на этой неделе температуры били рекорды и стояла небывалая жара. Он добавил, что такая погода сейчас наблюдается по всей Москве. На этой неделе в столице России погода соответствовала климатической июльской норме в Астрахани.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
07 июля 2024, 02:39
Череда магнитных бурь накроет Землю в июле
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Российские ученые предупредили метеозависимых россиян, что им стоит приготовиться к длительным магнитным шторам в июле. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Июль начался с серии небольших магнитных бурь, причем его первая половина будет относительно геомагнитно спокойной. Неожиданные вспышки возможны, но до 13-го числа возмущений не ожидается.

Возмущение уровня три балла спрогнозировали на 14 июля. Четырехбалльная магнитная буря накроет Землю 15 июля, а в последующие дни активность магнитосферы будет постепенно снижаться.

Потом магнитное возмущение ожидается с 20 июля, а затем активность опять пойдет на спад и не превысит двух баллов.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рекомендовала отказаться от кофе , крепкого чая и какао людям, страдающим гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников до этого заявил, что в дни магнитных бурь нужно отказаться от фастфуда , жареных и соленых продуктов.

Планета Земля Ученые Магнитные бури Солнце
06 июля 2024, 05:15
В Гидрометцентре заявили о небывалой жаре в России
РИА «Новости»
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Во многих российских регионах на этой неделе температуры «бились как орешки». Жара была небывалой, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по словам метеоролога, рекордные температуры можно было наблюдать в четырех-пяти областях Центрального федерального округа, причем только за день их число достигало от 25 до 30, а иногда и до 40. Аналогичная ситуация сложилась и в Приволжском федеральном округе.

Вильфанд добавил, что жаркая погода сейчас стоит «от Москвы до самых до окраин». В российской столице погода на этой неделе соответствовала климатической июльской норме в Астрахани. Последний, к слову, считается самым жарким регионом в европейской части страны.

«Когда говорят „небывалая“ жара, иногда это преувеличение, а сейчас это действительно соответствует истине, потому не бывало таких температур», - добавил синоптик.

Ранее синоптики предупредили жителей Ставрополья, что 40-градусная жара продержится до 7 июля.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Жара

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