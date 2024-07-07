Зато не +30. Москвичам пообещали залповые и грозовые дожди

В понедельник, 8 июля, воздух в столице прогреется от +24 до +29 градусов, 9 июля, на градус потеплеет, но в тот же день ближе к вечеру на город обрушится кратковременный грозовой дождь. В среду будет немного свежее - от +23 до +28 градусов днем.

К концу рабочей пятидневки ночью ожидается +10…+15 градусов, в дневные часы - +25…+30.

Специалисты «Фобоса» обратили внимание, что хотя такой температурный фон выше климатической нормы на 3-6 градусов, считать это аномальной жарой нельзя.

«И уж тем более [такая погода] не сможет претендовать на рекорды тепла. В выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту», - заключили синоптики.

В это воскресенье сильные ливни испортили конец выходных жителям Петербурга. Из-за циклона «Делия» особенно сильные осадки наблюдали в шести районах. А аэропорт Пулково даже временно прекращал принимать самолеты.