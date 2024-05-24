24 мая 2024, 11:21

Заслуженное тепло. Москвичам пообещали жару в начале лета

РИА «Новости»
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В первых числах июня в Москве установится по-настоящему теплая погода, воздух прогреется до +27 градусов. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

«Нужно ждать тепла, которое мы заслужили долготерпением в первой половине мая. Погода испытывала нас снегом и заморозками. Теперь в первые числа июня она будет баловать нас солнцем еще больше. В столице потеплеет до +27 градусов», - сказал он.

Шувалов добавил, что делать прогнозы сразу на весь сезон не стоит, потому что у них невысокая оправданность.

«В прогнозе на май в Москве давали положительную температуру. Вот вам и ответ о достоверности долгосрочных прогнозов», - добавил синоптик.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице летом начнется с рекордно жаркой погоды. По ее словам, первый день июня может стать самым теплым за последние 80 лет.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
24 мая 2024, 11:30
Оренбургской области выделили деньги на восстановление объектов ЖКХ после паводка
РИА «Новости»
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Власти Оренбургской области получат пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ и многоквартирных домов после паводка. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства.

Документы опубликовали на сайте кабмина. Оренбургской области через Минфин окажут дополнительную финансовую помощь в размере пяти миллиардов рублей из резервного фонда правительства. На эти деньги восстановят объекты ЖКХ и капитально отремонтируют общее имущество в многоквартирных домах. Контролировать целевое расходование средств поручили Минстрою.

Правительство ранее уже выделило 490 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. В Орске планировали компенсировать материальный ущерб , ухудшение жилищных условий, предоставить кредитные каникулы и заморозить начисление платы за ЖКУ.

Бюджет России Строительство Паводки Правительство РФ Наводнение в Оренбургской области
24 мая 2024, 10:09
В начале июня погода в Москве побьет 80-летний рекорд
РИА «Новости»
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Лето в Москве начнется с рекордно жаркой погоды. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в начале июня потеплеет до +30 градусов.

«К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет», - заявила она в своем Telegram-канале.

Нехарактерное потепление придет в Москву в конце весны. По словам Поздняковой, в последнюю пятидневку днем воздух прогреется до 25… 26 градусов. Она заявила, что это на три-четыре градуса больше многолетних значений.

В 2023 году Позднякова прогнозировала 1 июня в Москве 25 градусов.

В самый жаркий день месяца воздух прогрелся до 27,4 градуса. Аномально теплая погода установилась в сентябре, специалисты фиксировали температурные рекорды и небывалое отсутствие осадков.

Прогноз погоды Погода Экология Погода в Москве
23 мая 2024, 09:24
Река Ишим в Омской области опустилась на 17 см
Unsplash
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Паводок в Омской области пошел на спад. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что уровень воды в реке Ишим снизился на 17 сантиметров, в реке Иртыш — на четыре.

«Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 933 сантиметра, минус четыре сантиметра со вчерашнего дня», - заявил он.

Замеры глубины Ишима около села Орехово показали 1484 сантиметра. Хоценко сообщил, что за день вода опустилась на 17 сантиметров.

Ситуация осложнилась в Якутии. Из-за ледохода на реке Лене власти ввели режим ЧС регионального уровня, спасатели нарастили группировку. По данным МЧС, пострадали более трех тысяч жителей, ущерб от паводка оценили в 131 миллион рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил комплексные меры по ликвидации последствий паводка. Он поручил к концу лета восстановить подтопленное жилье.

Паводки Экология Реки
21 мая 2024, 10:24
Москвичей предупредили о дожде во вторник
РИА «Новости»
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Во вторник Москву накроет холодный циклон, который принесет с собой дождь. Об этом 360.ru сообщил метеоролог Александр Ильин.

«Осадки будут, через Москву пройдет холодный фронт, местами выпадет дождь. Каких-то ливневых залпов ждать не стоит, опасаться подтоплений - тоже. Дождь ожидаем с 13:00 до 17:00, ветер усилится до 10-15 метров в секунду, подует с северо-запада. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба», - сказал он.

Во вторник в Москве потеплеет до 27 градусов, но в среду и четверг погода в российской столице станет чуть холоднее, однако температура выправится к концу недели.

«До конца недели ожидаем малооблачную погоду без осадков. В пятницу начнется заметное потепление, в субботу и воскресенье воздух прогреется до 25… 27 градусов», - заключил Ильин.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что первые шаги лета в Москве произойдут в конце мая.

Прогноз погоды Погода Москва

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