Запашный объяснил, зачем тигров в цирке поливали водой и бросали в них реквизит

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«Мы с вами живем в век, когда все что угодно можно вырезать из контекста. Когда двое животных дерутся, то дрессировщикам надо вмешиваться», - подчеркнул Эдгард Запашный в беседе с «360».

Его мнение поддержал и Аскольд Запашный.

«Когда хищники дерутся, то они в течение нескольких секунд могут убить друг друга, поэтому их приходится разнимать. Что в этом жесткого, для меня большая загадка», - указал он.

По его словам, у него с братом есть недоброжелатели, которые уже не первый раз пытаются их дискредитировать.

Аскольд Запашный признался, что сам часто выкладывает видео в соцсетях с моментами, когда животных разнимают. Для этого их поливают водой, стреляют из светошумового оружия, бросают реквизит.

«Хищники - 200 килограмм ярости. Как их еще разнять, наказать, чтобы они не убивали друг друга», - заключил собеседник «360».

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал материал, в котором утверждалось, что братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Поводом стало появившееся видео, где Эдгард Запашный обливал тигров водой.