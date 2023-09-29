Западный циклон принесет дожди на Сахалин

Читайте нас в:

Холодная воздушная масса подойдет к региону 1 октября. Дожди начнутся на юге Сахалина ночью, а утром пройдут в центре Сахалина. Вслед за осадками поднимется порывистый ветер, а температура воздуха опустится на два-три градуса. Воздух 30 сентября днем прогреется до 20 градусов, в воскресенье - до 18 градусов.

Синоптики предупредили, что на Курильских островах преимущественно без осадков. На севере в субботу пройдет небольшой дождь.

В 2021 году сильные ливни затопили город Макаров Сахалинской области. Властям пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Осенью 2022 года ураганный ветер протащил остановочный павильон по улице в Холмске.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис