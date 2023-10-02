Загрязнении реки Сетунь произошло на западе Москвы

«Сегодня осадки будут продолжаться, но уже в виде дождя. Снег прекратится, и в последующие дни, в частности завтра, у нас уже будут настоящие дожди», - уточнила она.
Метеоролог отметила, что сегодняшний снег был единичным случаем, так как теплый воздух пришел на более холодную подстилающую поверхность.
«Атлантический циклон принесет нам порцию очень теплого воздуха. Температура воздуха в ночные часы в Москве составит около 3… 4 градусов», - добавила она.
По словам Поздняковой, следующая «порция» осадков (в том числе мокрый снег) вероятна только в конце недели.
Ранее синоптик «Фобос» Евгений Тишковец также пообещал потепление в Москве 23 октября. Кроме того, он предупредил о порывах юго-восточного ветра скоростью от четырех до девяти метров в секунду во второй половине дня.
«[Прогнозируются] частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», - отметил он.
Погода в европейской части страны станет более устойчивой после того, как предзимье закончится.
В азиатской части страны уже наступила зима, добавил Вильфанд в беседе с Ura.ru. Он сообщил, что здесь во многих регионах выпал снег, который не растает до весны.
«Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток - на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой», - констатировал научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление с 23 октября. По его словам, начнутся дожди и температура в столице поднимется до 10 градусов.
Землетрясение магнитудой 5,2 случилось в 54 километрах северо-западней от Бендер-Аббаса с населением 352 тысячи человек. Очаг находился на глубине 11 километров. Власти не сообщали о пострадавших и разрушениях.
В этот же день Геологическая служба США зарегистрировала в 61,5 километра к северу от Бендер-Аббаса толчки магнитудой 5,3.
Мощное землетрясение случилось в начале октября в Афганистане. Больше остальных пострадал округ Герата, подземные толчки чувствовали в провинциях Бадгис и Фарах. Погибли около 2,5 тысячи человек , россиян среди жертв не обнаружили. В МИД России допустили отправку гуманитарной помощи в Афганистан в случае, если ситуация станет критической.
Похолодание до 6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, неделя начнется с ощутимого похолодания. Под утро понедельника в Москве температура воздуха достигнет 4… 6 градусов, в Подмосковье 2… 7 градусов, а днем не выше 7… 9 градусов, по области 5… 10 градусов.
«Во вторник небольшие осадки станут переходить в смешанную фазу. В среду станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям», - сказал он.
Тишковец отметил, что в четверг, 19 октября, будет наблюдаться незначительное потепление. А вот в пятницу вновь пройдет холодный фронт с мокрым снегом. Днем в Москве будет не выше 3… 5 градусов, по области от нуля до 5 градусов.
«В выходные похолодание усилится, но погода заметно улучшится. Это связано с постепенным выходом скандинавского антициклона. По ночам ударят заморозки до -5 градусов, а после полудня всего 1-6 градусов», - резюмировал синоптик.
Ранее сообщалось о том, что в выходные в Москву и Подмосковье придет потепление до 15 градусов.