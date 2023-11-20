20 ноября 2023, 07:14

Южный циклон принесет в Москву снегопад

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В Москве 20 ноября под действием южного циклона выпадет снег. Из-за отрицательной температуры он не растает, а сформирует снежный покров, заявил радиостанции «Говорит Москва» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

«Может быть даже в ближайший понедельник будет хороший снегопад, а поскольку температура отрицательная, то значит он и ляжет», - допустил он.

Специалист объяснил это прохождением южного циклона с теплым относительно водяного пара воздухом. Александр Кислов спрогнозировал осадки в Москве и к востоку от нее.

К концу недели в столице потеплеет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, к выходным атмосферное давление опустится, холода отступят, и температура воздуха приблизится к нулевой отметке.

Прогноз погоды Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
19 ноября 2023, 08:41
Названы регионы России, в которых на днях резко похолодает
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В ближайшие дни резкое похолодание придет в Красноярский край, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, Якутию и Хакасию. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ряде регионов температура воздуха отклонится от нормы на семь и более градусов, прогнозируются «волны холода». С 19 по 22 ноября в Ненецком автономном округе будет до –25, в Мурманской области - до –22, в Карелии - до –16 градусов, а в Коми и вовсе до –29 градусов, что примерно на 10 ниже нормы.

«В Томской области в понедельник температура опустится до –10 градусов, ночью будет до –27–30 градусов», - продолжил Вильфанд.

В Хакасии и Якутии столбик термометра к середине недели опустится до –30 и –40 градусов соответственно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в Москве и Московской области с воскресенья, 19 ноября, будет до –7 градусов днем и до –12 ночью. По его словам, погода будет «уже январской».

Прогноз погоды Погода
13 ноября 2023, 08:34
Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Центральной России
РИА «Новости»
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В Центральной России за последние сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что в Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц. В Московской области больше всего осадков выпало в Можайске - 19 миллиметров и 40% от месячной нормы, - а также в Наро-Фоминске и Волоколамске (15 миллиметров).

«Дожди прошли почти на всей территории Русской равнины», - констатировал Тишковец.

По его словам, в Калужской области в осадкомеры попало 25 миллиметров дождевой воды, в Новгородской - 23, в Липецкой и Брянской - по 22, в Тверской и Смоленской - 21 и 19 соответственно.

Ночью в Москве и Подмосковье распространили экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре - до 15 метров в секунду. Непогода ожидалась примерно до 06:00. Водителям посоветовали снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров, а также не парковаться под деревьями и ветхими конструкциями.

Погода Погода в Москве
13 ноября 2023, 00:16
Экстренное предупреждение выпустили в Москве из-за резкого ухудшения погоды
РИА «Новости»
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Непогода в виде дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду придет в Москву и Подмосковье в ближайшие часы и останется в столичном регионе до 06:00 понедельника. Такое экстренное предупреждение сделали управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что приходе непогоды в столичный регион сообщил Росгидромет.

«В ближайший час с сохранением до 06:00 утра 13 ноября ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Автомобилистов во время осадков попросили снизить скорость движения, отказаться от опасных маневров и увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.

Водителям рекомендовали не парковать транспортные средства около деревьев. Пешеходам, которых дождь и ветер застанут на улицах, попросили держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

МЧС РФ Погода Москва 2023 Погода в Москве
11 ноября 2023, 22:30
Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 12 ноября
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Магнитная буря прогнозируется на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос» на сайте «Метеовести».

«Возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1. По предварительным прогнозам, во второй половине воскресенья интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние», - указали в прогнозе.

По словам экспертов, такой магнитный шторм наблюдался в начале недели. Теперь на поверхности Солнца снова зафиксировали огромные разрывы, поэтому ожидается новый выброс плазмы.

Магнитная буря на Земле проявляется в виде полярного сияния. Метеозависимых людей предупредили о возможном ухудшении самочувствия. Также буря может вызывать выбросы адреналина, что нередко вызывает бессонницу.

Специалисты рекомендовали по возможности избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря накрыла Землю , жители южных регионов России наблюдали в небе характерное сияние.

Планета Земля Магнитные бури

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