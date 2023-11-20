Южный циклон принесет в Москву снегопад
В Москве 20 ноября под действием южного циклона выпадет снег. Из-за отрицательной температуры он не растает, а сформирует снежный покров, заявил радиостанции «Говорит Москва» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.
«Может быть даже в ближайший понедельник будет хороший снегопад, а поскольку температура отрицательная, то значит он и ляжет», - допустил он.
Специалист объяснил это прохождением южного циклона с теплым относительно водяного пара воздухом. Александр Кислов спрогнозировал осадки в Москве и к востоку от нее.
К концу недели в столице потеплеет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, к выходным атмосферное давление опустится, холода отступят, и температура воздуха приблизится к нулевой отметке.