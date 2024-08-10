10 августа 2024, 04:17

Японии предсказали мегаземлетрясение магнитудой 9,0

РИА «Новости»
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Метеорологическое агентство Японии заявило о возможном мегаземлетрясении в разломе Нанкай. Такая вероятность сейчас выше, чем обычно, привела сообщение метеослужбы газета The Japan Times.

Это первое в истории Японии подобное предупреждение Метеорологического агентства. Оно указало, что сейчас вероятность мегаземлетрясения выше, чем обычно, но это не значит, что оно обязательно случится в ближайшее время. Японцам разослали предупреждение, что нужно делать в случае природного катаклизма, и отметили, что оно продлится в течение недели. Эксперты ожидают, что магнитуда составит 9,0.

Российский эксперт Петр Шебалин рассказал, что прогнозируемое землетрясение не нанесет ощутимый урон Приморскому краю и Сахалинской области. Эпицентр будет расположен слишком далеко от Дальнего Востока.

Землетрясения Япония
05 августа 2024, 11:10
Неделя без жары, но с дождем. Синоптик — о погоде в Москве в ближайшие дни
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Погода в Москве и Московской области в первую рабочую неделю августа ожидается без резких перепадов температуры. Об этом 360.ru сообщил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

«Погода в течение недели будет не сказать, что прям супер, но просто комфортной. Утро в Москве ожидается прохладным - 10… 15 градусов Цельсия, в Московской области еще ниже. Но сильно потеплеет днем, воздух прогреется до 23… 25 градусов. И так каждый день», - рассказал он.

Единственным облачным и дождливым днем станет четверг, 8 августа. По словам Шувалова, тогда в регионе может резко похолодать.

«Сильного ветра не ожидается - от двух до пяти метров в секунду, без порывов, давление ниже нормы, но без резких скачков», - добавил синоптик.

Ранее Шувалов предупредил москвичей , что теплыми в августе будут лишь несколько недель, но пляжный сезон все же придется закрыть.

Погода в Москве
05 августа 2024, 09:14
«Циклоническая депрессия». Москву накроют дожди с грозами
Pxhere
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Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до +24 градусов ожидаются в Москве 5 августа. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 24 градусов ожидаются в Москве 5 августа. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны», - отметил синоптик.

На севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве столбики термометров покажут 22… 24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Август принес в столицу потепление, которое продлится несколько недель. Однако пляжный сезон пришлось закрыть , потому что вода в прудах и реках остыла. Всю неделю могут идти дожди, но преимущественно во второй половине дня.

В конце июля погода в Москве была неустойчивой. Город находился в тыловой части циклона, поэтому оказался под натиском ветра и ливней.

Погода Погода в Москве Москва
05 августа 2024, 06:18
Сильная магнитная буря накрыла Землю
Unsplash
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На Земле 4 августа началась магнитная буря, которая в пиковый период достигла класса G3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Магнитная буря, по его данным, началась в воскресенье около полудня и продолжилась до глубокой ночи. Леус сообщил, что к 22 часам уровень возмущений магнитосферы оценивали как средний, класса G2.

«При этом наблюдались заметные колебания ее интенсивности, так в период с пяти до 18 часов магнитная буря достигала уровня сильной, класса G3», - сказал он.

В конце июля произошла вспышка на Солнце , одна из 20-и сильнейших в 2024 году. Она стала причиной магнитной бури на Земле.

На фоне сильной магнитной бури жители десятка регионов на Урале и в Сибири видели северное сияние. В соцсетях появились фотографии из Омской, Тамбовской, Ярославской, Рязанской областей и других уголков страны.

Погода Космос Магнитные бури
03 августа 2024, 03:36
Магнитная буря обрушится на Землю
Freepik
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Магнитная буря ожидается на Земле вечером 3 августа и утром 4 августа. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Вероятность магнитной бури 4 августа составит 30%. Согласно прогнозу астрономов, возмущения в геомагнитном поле будут наблюдаться во второй половине дня. Ночью буря достигнет среднего уровня G2.

Ранее синоптики предупредили, что на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль. Она способна привести к мощным магнитным бурям на Земле.

Предыдущая мощная магнитная буря уровня G3 накрывала Землю 4 июня. Кроме того, почти над всей российской территорией сформировалась зона полярных сияний , которые могли появиться даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Планета Земля Магнитные бури Солнце

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