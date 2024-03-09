09 марта 2024, 10:21

Январская погода вернется в Москву

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Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после Международного женского дня опустилась до -5…-10 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первая неделя марта была теплая, температура была на 4-6 градусов выше нормы, потом приблизилась к норме. Начинания с 9 марта она будет заметно ниже нормы, примерно на четыре-пять градусов. Это говорит о том, что погода январская», - заявил он.

В ночь на 9 марта столбики термометров в столице опустились до -5…-10 градусов. Днем температура составит -1…-3 градуса, будет облачно, без осадков. В ночь на 10 марта станет еще холоднее - до -11…-16 градусов. Днем воздух прогреется до -1…-3 градусов, может пойти снег.

Вильфанд уточнил, что сильного повышения температуры не будет.

Однако весна уже наступила, значит скоро у некоторых людей обострятся хронические заболевания , предупредила терапевт Людмила Лапа. Также в этот сезон люди чаще простывают и заболевают вирусными инфекциями. Врач посоветовала одеваться по погоде, правильно питаться и больше двигаться.

Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после Международного женского дня опустилась до -5…-10 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
07 марта 2024, 19:48
Катаклизмов ждать не стоит. Москвичам рассказали о погоде на выходных
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На предстоящих праздничных выходных в Москве и Подмосковье ожидаются совсем небольшие осадки. Об этом «360» рассказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

По словам метеоролога, в субботу обойдется без существенных осадков. Они могут пройти лишь в утренние часы.

«В субботу совсем уже ни о чем - около одного миллиметра, погоды осадки не сделают никакой. Зато температура в субботу-воскресенье понизится, и уже о плюсе в дневные часы говорить совсем не придется. То есть -1…-3 градуса в субботу-воскресенье мы ожидаем», - рассказал специалист.

Ветер все выходные будет дуть с северо-запада со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

«Может быть, чуть послабее ожидается в воскресенье: до пяти-восьми метров в секунду», - добавил Ильин.

Атмосферное давление в пятницу немного упадет до 745-747 миллиметров ртутного столба, а затем в течение следующих дней будет слабо подниматься, заключил метеоролог.

«Карты рисуют нам следующее: в Москве и Московской области завтра, да и в субботу-воскресенье каких-то катаклизмов от природы ждать не стоит», - рассказал специалист.

Погоду определит размытый атмосферный фронт на фоне гребня высокого давления. Это приведет к совсем небольшим осадкам в дневные часы, суммарно выпадет менее миллиметра в течение всего периода осадков.

Погода Погода в Москве Москва
04 марта 2024, 04:15
Землян предупредили о риске уничтожения электросети на планете в 2024 году
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Мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье, разрушив электросеть по всей Земле и оставив людей без света, электроприборов и гаджетов. Об этом рассказал испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла в авторском блоге газеты El Pais на YouTube.

Журналист считает, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика, а мощные вспышки на Солнце могут оставить человечество без современных благ.

Медиавилла напомнил про «событие Кэррингтона», когда в 1859 году геомагнитная буря вывела из строя тысячи километров телеграфных линий. Тогда люди остались без телефонной связи.

В XXI веке японский астрофизик Фуса Мияке открыла аномалию, получившую название «событие Мияке». Она обнаружила в образцах деревьев, растущих в Японии, в Европе, Америке и Новой Зеландии радиоуглеродные всплески и увеличение содержания бериллия во льдах. Они могут появиться в результате гамма-всплесков, взрывов сверхновых, комет и галактического космического излучения, в том числе, если солнечные лучи достигли экстремальной силы. Это событие имеет планетарный масштаб.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что москвичи и петербуржцы смогут увидеть полярное сияние из-за магнитной бури в ночь на понедельник, 4 марта.

Электричество Солнце
03 марта 2024, 22:57
Жителей Подмосковья поразило неожиданное северное сияние
Unsplash
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Северное сияние стали наблюдать поздним вечером жители Московской области и Москвы. Фото редкого природного явления начали публиковать в социальных сетях и Telegram-каналах.

По данным ИКИ РАН, продолжительность магнитной бури может составить от трех до шести часов. Эксперты предупредили о возможном возникновении полярных сияний во многих городах нашей страны. Их можно наблюдать еще на протяжении нескольких часов.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее сообщила, что на Земле началась неожиданная магнитная буря, полярное сияние в ночь на понедельник, 4 марта, может наблюдаться на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото Санкт-Петербург Магнитные бури Москва
03 марта 2024, 22:42
Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть северное сияние из-за магнитной бури
РИА «Новости»
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Магнитная буря неожиданно началась на Земле после прихода солнечного вещества. В ночь на понедельник, 4 марта, полярное сияние смогут увидеть жители Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Согласно данным космических наблюдений, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества прогнозировался, начало магнитной бури является неожиданным», - указали в сообщении.

Сила бури составила около 1,5 по пятибалльной шкале. Ученые предположили, что она может продолжаться от трех до шести часов.

В период с 20:00 до 00:00 полоса сияний сместится в европейскую часть России. В этот временной интервал свечение, скорее всего, достигнет широт Москвы и Санкт-Петербурга.

Землю накрыла магнитная буря желтого уровня, которая повлияет на самочувствие метеозависимых людей. Некоторые из них могут ощущать головные боли.

Санкт-Петербург Ученые Магнитные бури Солнце Москва

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