«Вывод слишком поспешный». После магнитной бури на Землю вряд ли обрушится волна жары

Специалист по ионосфере Владимир Поляков заявил, что реакция Земли на солнечные вспышки изменилась. Сейчас ионосфера стала «рваной», турбулентной и гораздо хуже защищает от излучения извне. В связи с этим эксперт в беседе с сайтом kp.ru предрек полосу ужасной жары.

В конце 70-х начале 80-х годов в Гидрометцентре существовала лаборатория солнечно-земных процессов, которая глубоко и последовательно исследовала этот вопрос, напомнил Шувалов.

«Результатом этих исследований был вывод о том, что связь, последовательность и влияние солнечной активности, магнитной активности на погодные процессы на самом деле очень и очень невелики. Поэтому, основываясь на исследованиях, которые были проведены коллегами в далеком XX веке, я считаю, что этот вывод слишком поспешный и не основан на реальных данных», - подчеркнул синоптик.

В столичном регионе все же ожидается потепление.

«Будет у нас потеплее, будет. Не сказать, что бы намного, но +20 градусов у нас будет обязательно в субботу и воскресенье. [Дождь] будет в пятницу, покапает и пройдет. А далее - преобладание антициклональной погоды, высокое давление, и только в пятницу немножко просядет», - подчеркнул специалист.

Волна холода накроет Москву во второй половине следующей недели. В ее начале температурные показатели вернутся к климатической норме, но к выходным температура не превысит +7 градусов ночью.