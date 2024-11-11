Выставка «Зеленый квадрат» пройдет в Твери

«Мы стремимся с помощью этого проекта привлечь внимание к значимости раздельного сбора и переработки отходов, а также подчеркнуть роль каждого человека в заботе об экологии и создании экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Экспозиция выставки «Зеленый квадрат» в Твери включает 15 арт-объектов, посвященных экологии и влиянию человека на окружающую среду. Арт-объекты «Зеленого квадрата» были созданы финалистами одноименного конкурса, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в 2024 году.

Выставка экспонировалась в Мелитополе в Запорожской области и вызвала большое внимание, особенно со стороны молодёжи. Затем она «приезжала» в Казань, Нижний Новгород и Саратов. А с 11 по 24 ноября познакомиться с экспозицией можно в Твери.

«Экспонаты выставки впечатляют не только внешним видом, но и глубоким смыслом, отражая острые экологические проблемы. Арт-объекты демонстрируют возможность повторного использования полимеров для сохранения ресурсов, затрагивают тему загрязнения океанов пластиком, привлекают внимание к сокращению популяции редких видов животных», - отметил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери выставка пройдет с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы» по адресу: ул. Трехсвятская, 18А. Выставка проходит при поддержке Правительства Тверской области, тверского сообщества «Экопортал».