Выглянет солнце и сойдет снег. Синоптик раскрыл, когда в Москве начнется потепление

«Нужно набраться терпения. Безусловно, уже в ближайшие дни в Калининграде, Пскове потеплеет до +11…+13 градусов. Но это только на западе европейской территории России», - сказал он.

Регионы Центральной России, по его словам, оказались в гребне высокого давления. Александр Шувалов заявил, что в ближайшие дни солнце станет выходить чаще, однако температура воздуха останется в пределах +5…+10 градусов.

«До пятницы включительно этот тренд будет сохраняться, весна как бы не будет пришпоривать. Только в выходные 30–31 марта очень теплый воздух дойдет до центра Средней полосы, и столбики термометров неуклонно поползут к отметке + 15 градусов», - сообщил специалист.

Синоптик заявил, что в первые пять дней апреля снег практически полностью сойдет. К 7 апреля, скорее всего, он растает полностью благодаря значительному потеплению.

В Москве зафиксировали температурный максимум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 21 марта впервые потеплело до +8,2 градуса. Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева предупредила об обострениях сезонной аллергии.