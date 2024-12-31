Выброшенные из Черного моря нефтепродукты заполнили центральный пляж Анапы

Там уточнили, что основные пятна скопились около берега на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки.

Горожан и гостей города призвали не подходить к воде, чтобы они не испачкали обувь. Расчисткой пляжа специалисты займутся утром в среду, 1 января.

После разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе на пляжах Краснодарского края и Крыма продолжают работать спасатели и волонтеры. Они не только занимаются очисткой побережья, но и спасают птиц и морских животных, попадающих в капкан липких черных пятен.

Как сообщила «Газета.ru» , к 31 декабря, волонтеры спасли 1686 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Центры реабилитации животных из разных регионов России приняли к себе 1300 пернатых.

Также кроме загрязнения побережья работа идет в акватории Черного моря, где остались потерпевшие крушение танкеры. Пресс-служба Министерства транспорта во вторник, 31 декабря, сообщила, что морская спасательная служба не нашла новых утечек мазута после обследования 586 километров акватории. Теперь специалисты приступят к пробной откачке топлива, которое осталось в трюмах танкеров.