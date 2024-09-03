03 сентября 2024, 03:26

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Global Look Press
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Действующий вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Пепловый шлейф распространился на расстояние более пяти километров на северо-восток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пепловый выброс произошел рано утром 3 сентября, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

В ЕДДС сообщили, что в Северо-Курильске, что в семи километрах от вулкана Эбеко, пеплопада не наблюдается. Жители не жаловались на запах сероводорода, угрозы жизнедеятельности населения нет.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет», - уточнили в МЧС.

Предыдущий раз Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра 18 июля. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров.

Россия Вулканы Курильские острова
02 сентября 2024, 17:57
РЭО призвал школьников начать обучение в «Зеленой школе»
РЭО
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Узнать о том, как устроена отрасль по обращению с отходами, какие бывают экопривычки и как спасти животный мир от загрязнения, можно из материалов «Зеленой школы». Генеральный директор Российского экологического оператора призвал школьников начать учебный год с уроков экологии.

«Планета - наш общий дом, и ей тоже требуется забота, ведь ее ресурсы не бесконечны. Проект „Зеленая школа“ направлен на то, чтобы наши юные граждане обратили внимание на экологию, задумались о том, какой вклад в защиту окружающей среды могут внести они. Например, завести новые привычки, просто начав раздельно собирать отходы. А о том, как различать виды отходов, во что их можно переработать, они узнают на уроках „Зеленой школы“. Поздравляем учащихся с началом учебного года и желаем успехов на пути получения знаний», - сказал в видеообращении генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Уроки длительностью 30 минут рассчитаны на 1−11 классы и учреждения среднего профессионального образования. Учащихся ждут интерактивные задания на тему утилизации отходов. Они узнают, какие бывают экоакции, как устроена отрасль, что такое раздельный сбор отходов.

«РЭО подготовил материалы „Зеленой школы“ в помощь педагогам. Данный проект позволит расширить знания школьников об экологии и привить интерес к природоохранной деятельности. Экопросвещение с самого юного возраста является необходимым пунктом для построения экономики замкнутого цикла», - отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Специальный образовательный цикл «Зеленая школа» можно скачать на сайте РЭО по ссылке.

Россия Вулканы Курильские острова
30 августа 2024, 12:17
Ассоциация «Ресурс» провела сессию об энергетике и циклической экономике на форуме БРИКС
РЭО
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» провела сессию «Энергетика и энергоэффективность как основа устойчивого развития городов и мегаполисов БРИКС» в рамках Международного муниципального форума стран БРИКС.

«Ассоциация является партнером форума стран БРИКС и в рамках партнерства провела отраслевую сессию „Энергетика и энергоэффективность как основа устойчивого развития городов и мегаполисов БРИКС“. При том, что название сессии, на первый взгляд, кажется не связанным непосредственно с циклической экономикой, это не так. Тема энергии из отходов, а также развития и применения биогазовых технологий - одно из важных направлений нашей деятельности. Мы обсудили множество вопросов, касающихся экономики замкнутого цикла и энергетики в городских агломерациях, разобрали проблематику на примерах зарубежных стран и российских проектов. Междисциплинарный подход позволил объединить несколько тем на одной площадке», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая участвовала в сессии в качестве модератора.

Форум БРИКС объединяет на своей площадке города из 5 стран, находящихся в разных климатических условиях на разных материках, отметил Андрей Максимов, генеральный директор Союза российских городов, являющегося соорганизатором деловой программы форума.

«Но несмотря на это, собравшись в одном месте, мы понимаем, что проблематика у нас едина, и пути решения вопросов, с которыми сталкиваются руководители городов на местах, мы можем и должны искать вместе. Город - это живой организм, все внутри него взаимосвязано, если что-то не функционирует, сбоит, то это отражается на всей его работе в целом. Обсуждая вопросы энергии, мы не можем не затронуть тему энергоэффективности и биогаза, далее мы выходим на тему отходов и так далее… Мы давно сотрудничаем с Ассоциацией „Ресурс“, что дает качественно новое понимание проблем устойчивого городского развития и управления городом», - сказал Максимов.

В феврале 2024 года Ассоциация «Ресурс» выносила тему биогазовых технологий на обсуждение научно-технического совета (НТС) Российского экологического оператора.

«На НТС мы ознакомились с разработками российских компаний по переработке органических отходов. В России уже существуют компании, имеющие опыт создания биогазовых станций, которые могут производить тепло- и электроэнергию от утилизации органики. Такие станции возможно применять по всей стране», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В сессии также приняли участие руководитель направления «Устойчивое развитие и зеленое строительство» АО «ДОМ.РФ» Артем Селезнев, директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково» Юрий Хаханов, заместитель генерального директора, директор Департамента энергоснабжения СберСити Илья Пульнер.

Россия Вулканы Курильские острова
28 августа 2024, 17:48
Гана, Нигер и Камерун обсудили с Россией совместные подходы в сфере обращения с отходами
РЭО
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Представители Российского экологического оператора провели 27 и 28 августа встречи с делегациями африканских республик на полях Международного муниципального форума БРИКС.

«РЭО развивает сотрудничество Российской Федерации и стран Африки в области обращения с отходами. Российский экологический оператор заинтересован в обмене технологическим опытом с нашими иностранными коллегами из профильных министерств и ведомств, в том числе с главами муниципалитетов Нигера, Камеруна и Ганы, с чьими делегациями прошли встречи», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО обсудили применение российских технологий в области обращения с отходами и решения, направленные на эффективную утилизацию вторичных материальных ресурсов. Участники встреч также обсудили возможности, которые предоставляют крупнейшие международные мероприятия для продвижения идей устойчивого развития и принципов экономики замкнутого цикла.

Россия Вулканы Курильские острова
27 августа 2024, 12:37
РЭО экологизировал испытания на право ношения Крапового Берета
РЭО
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Российский экологический оператор провел экологизацию мероприятия для военнослужащих запаса сил специального назначения. На территории испытаний был организован раздельный сбор отходов.

«Экологизация мероприятий вышла на новый уровень. При поддержке РЭО был организован раздельный сбор отходов на испытаниях на право ношения Крапового Берета для военнослужащих запаса сил спецназа. Важно прививать экопривычки как можно большему числу граждан, ведь каждый привносит свой вклад в экологическое будущее нашей страны», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках экологизации РЭО установил баки для раздельного сбора отходов. Собранное вторсырье было направлено на переработку.

Мероприятие прошло 24 августа на базе ЧОУ ДПО «Центра специальной подготовки „Витязь“ в Московской области. Его посетили более 650 человек.

Россия Вулканы Курильские острова

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