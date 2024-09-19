19 сентября 2024, 12:22

«Второго лета не будет, не ждите». Москвичам рассказали о погоде в октябре

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Второго лета в Москве в этом году уже не будет, но и снега следует ожидать не раньше чем через месяц. Об этом 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом он уточнил, что назвать точную дату выпадения первого снега сейчас невозможно.

«С такой точностью никто вам прогноз не даст», - заявил синоптик.

Он рассказал, что при таких прогнозах ориентируются на средние климатические данные за прошлые годы с поправкой на процессы, происходящие в моменте. Заблаговременно их никто не предсказывает.

При этом Шувалов категорически опроверг слухи о возможности второго лета в октябре.

«Зачастую все вот этого рода выдумки - из разряда „ради красного словца не пожалею и отца“. Поэтому второго лета не будет, не ждите», - подчеркнул он.

Собеседник 360.ru напомнил, что после дня осеннего равноденствия ночь будет длиннее дня, и все процессы будут перестраиваться на зимний характер. При этом возможно так называемое бабье лето, которое не относится к метеорологическим понятиям.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила , что в Москве настала последняя неделя летнего тепла.

Погода Климат Москва
19 сентября 2024, 05:35
Москвичей предупредили о первых осенних заморозках
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Воскресенье и понедельник 22 и 23 сентября в Москве станут самыми холодными днями этого месяца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что уже в воскресенье на этой неделе будет значительное понижение температуры - до 2... 7 градусов в ночное время суток и 11... 16 днем.

В понедельник температура тоже будет ниже нормы. В Москве и области ожидают в этот день от 1 градуса ниже ноля до 4.

«Дневные температуры в Москве будут 12... 14 градусов, по области - 10... 15 градусов», - заявил синоптик.

Скорое похолодание пообещали москвичам еще в понедельник 16 сентября. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, летняя погода продержится до четверга.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
17 сентября 2024, 14:26
ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций РЭО для финансирования создания объекта в Крыму
РЭО
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Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Российского экологического оператора. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 1,271 млрд рублей, будут направлены на финансирование создания объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Крым.

«Банк России 16 сентября 2024 года зарегистрировал выпуск облигаций РЭО. Ранее Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование современного объекта размещения ТКО в Крыму в размере 1,271 млрд рублей. Данный объект станет неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО в регионе и будет принимать „хвосты“, не подлежащие переработке, с комплексных объектов в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Благодаря новым объектам Республика достигнет показателей по обработке 100% ТКО и снижению на 50% ТКО, направляемых на полигоны», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск неконвертируемой процентной бездокументарной облигации серии 13-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенной для квалифицированных инвесторов.

Средства, привлеченные от выпуска облигаций РЭО, будут направлены инвестору на создание объекта. Общий объем инвестиций оценивается в 1,353 млрд рублей.

Мощность современного объекта размещения ТКО составит 600 тысяч тонн в год. Он будет построен в Белогорском районе.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
16 сентября 2024, 14:48
Россияне смогут посетить более 20 действующих предприятий по обращению с ТКО в сентябре
РЭО
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Российский экологический оператор совместно с Движением «Экосистема» проведет марафон экскурсий на объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 17 субъектах РФ в сентябре 2024 года.

«Предприятия по обработке и утилизации отходов являются неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО. С запуском реформы отрасли началось активное строительство таких объектов. Но также важна экопросветительская составляющая реформы. Совместно с нашими партнерами - Движением „Экосистема“ мы запускаем марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, вовлеченной в экоповестку. Экоактивисты смогут детально ознакомиться с тем, как работает экономика замкнутого цикла и как устроена система обращения с отходами», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках акции с 16 по 26 сентября пройдет более 20 экскурсий на объекты инфраструктуры по обращению с ТКО, расположенных на территории, в том числе, таких субъектов Российской Федерации, как Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, город Севастополь, Красноярский край, Московская, Псковская области, Республика Удмуртия, Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Челябинская области.

«Наши региональные представители регулярно являются организаторами и участниками акций РСО, проводят мастер-классы по сортировке отходов и просветительские занятия. Поэтому посещение объектов по обращению с ТКО станет логичным дополнением их деятельности, чтобы наглядно познакомиться с современным процессом обращения с отходами в России. Всего в экскурсиях планируется участие более 300 экоактивистов из 17 регионов», - поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Попасть на экскурсии можно, став участником движения «Экосистема».

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
16 сентября 2024, 00:06
Москвичам пообещали скорое похолодание
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Метеорологическая осень вернется в Москву через неделю. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что метеорологическое лето продержится до четверга, 19 сентября. При этом ночью уже будет достаточно прохладно - столбик термометра опустится до 10 градусов. Дневная температура не превысит 25 градусов.

«В пятницу произойдет условный провал холодного фронта, поэтому пойдет уже 20 и в следующие выходные - 16… 21. То есть мы через неделю начнем возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени», - заявил Тишковец.

По его словам, в понедельник на Земле могут возникнуть магнитные бури средней и сильной активности.

До этого Тишковец сообщал о новом температурном рекорде в пятницу, 13 сентября, в столице, отметив, что такой жары не было последние 115 лет.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что температура воздуха в столице начнет снижаться после 20 сентября.

Прогноз погоды Москва

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