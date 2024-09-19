«Второго лета не будет, не ждите». Москвичам рассказали о погоде в октябре

При этом он уточнил, что назвать точную дату выпадения первого снега сейчас невозможно.

«С такой точностью никто вам прогноз не даст», - заявил синоптик.

Он рассказал, что при таких прогнозах ориентируются на средние климатические данные за прошлые годы с поправкой на процессы, происходящие в моменте. Заблаговременно их никто не предсказывает.

При этом Шувалов категорически опроверг слухи о возможности второго лета в октябре.

«Зачастую все вот этого рода выдумки - из разряда „ради красного словца не пожалею и отца“. Поэтому второго лета не будет, не ждите», - подчеркнул он.

Собеседник 360.ru напомнил, что после дня осеннего равноденствия ночь будет длиннее дня, и все процессы будут перестраиваться на зимний характер. При этом возможно так называемое бабье лето, которое не относится к метеорологическим понятиям.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила , что в Москве настала последняя неделя летнего тепла.