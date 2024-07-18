18 июля 2024, 18:34

Вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму

РИА «Новости»
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Неизвестный вирус распространился среди обитающих в акватории Черного моря у берегов Крыма дельфинов-азовок. В тяжелом состоянии животные выбросились на берег. Об этом сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в своем Telegram-канале.

Участники организации подчеркнули, что за последние недели получили множество сообщений о выбросившихся на берег истощенных азовках с поражениями кожи. Проведенные исследования показали, что у животных сильно увеличена печень, как при гепатите, а также гастриты с кровотечением в желудке.

«Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции», - подчеркнули в центре.

Волонтеры добавили, что пока удалось спасти только одну азовку, которая выбросилась около Судака. После оказания ветеринарной помощи она уплыла. Еще две особи погибли до приезда специалистов.

Организаторы центра заявили, что для поиска лекарства необходимы дополнительные исследования и материал. Они призвали всех, кто найдет дельфина на берегу, сообщить координаты на горячую линию. Если животное еще живо, не нужно его выталкивать в море. Также к коже дельфинов лучше не прикасаться голыми руками.

Исследования Черное море Волонтеры Крым Животные
18 июля 2024, 03:16
Названа дата последней «египетской ночи» в России
Freepik
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Погодный режим меняется в Центральной России, после 18 июля «египетские ночи» начнут отступать. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Ближайшей ночью еще будет все-таки 18… 20 градусов, а в центре Москвы - до 23… 24 градусов. Но это последняя такая ночь», - отмети он.

Синоптик связал такое изменение с тем, что с запада к столице приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками. По его словам, будут наблюдаться не очень сильные дожди, а температура воздуха в дневное время суток снизится до 26… 28 градусов.

В начале июля Вильфанд предупреждал, что «египетские» ночи в Москве могут быть опасны. Это связано с тем, что температура не опускается ниже 24 градусов.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
17 июля 2024, 23:48
Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 18 и 19 июля
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Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на город непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют 18 и 19 июля в Москве сильный дождь и грозу. Также ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки будут наблюдаться в ночь на четверг.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что оперативный и ремонтный персоналы ведут круглосуточное дежурство. В столице приняли все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, отметил он.

Также на улицах города организовали дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее заявила, что в Москве ожидается постепенное снижение температур.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
13 июля 2024, 09:13
Долгожданные ливни обрушатся на Москву
РИА «Новости»
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Москвичи несколько недель изнывают от жары, но наконец на город обрушатся дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью РИА «Новости» рассказал, что в столице пройдут кратковременные ливни, но температура воздуха по-прежнему останется высокой.

«Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность», - рассказал он.

В отдельных районах дожди пройдут с грозами.

Столбики термометров в Москве покажут 28… 30. В области местами может быть еще теплее - 26… 31 градус. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Температура воздуха сможет вырасти еще больше.

Пик температуры придется на последние дни июля и начало августа. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что это - последствия потепления климата на планете.

Погода Погода в Москве Москва Жара
12 июля 2024, 21:24
Синоптик пообещал новые жаркие дни в России
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Жаркие дни этим летом в России еще наступят, пик температуры будет в последние дни июля и в начале августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передало РИА «Новости».

«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», - заявил он.

Синоптик объяснил, что последствием потепления климата на планете стало увеличение повторяемости волн тепла. Знойная жара в России стоит как раз в конце июля и начале августа.

Ранее синоптики заявили, что высокая температура воздуха будет в Ставропольском крае до конца недели. Она достигнет 40 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркое лето продлится в Центральной России не больше трех недель. Уже в середине сезона температура упадет до 25 градусов.

Природа Прогноз погоды Россия Погода Погода в Москве

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