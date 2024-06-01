01 июня 2024, 08:38

Воздух в Подмосковье прогреется до +31 градуса в первый день лета

Global Look Press
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Жара и грозы в московском регионе продолжатся в первый день лета. Температура воздуха в столице достигнет +30 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до +31, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировали «Метеовести».

Синоптик отметил, что Москва 1 июня начнет ощущать влияние передней части приближающегося с запада циклона.

«Вместе с южными потоками в атмосфере в регион продолжат поступать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, вызывая кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны локальные грозы и град», - предупредил он.

По словам Леуса, скорость северо-восточного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет около нормы - 748 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на жару, москвичам лучше пока не купаться в водоемах , считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он с осторожностью отнесся к информации Гидрометцентра о том, что вода в них прогреется до +23 градусов, уточнив, что речь идет, скорее всего, о прудах и мелководных озерах. В реках же пока холоднее - по мнению Шувалова, лучше подождать хотя бы три-четыре дня, а в идеале - до следующих выходных.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Реки
30 мая 2024, 12:04
МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды
РИА «Новости»
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В Москве днем 30 мая произойдет стремительное ухудшение погоды. С полудня ожидаются дождь с грозой и усиление ветра. Экстренное предупреждение выпустила пресс-служба МЧС.

По прогнозу Росгидромета, с 12:00 до 22:00 местами в столице пройдет кратковременный дождь с грозой. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Спасатели посоветовали москвичам обходить шаткие конструкции, парковать машины вдали от деревьев, не оставлять детей без присмотра, а будучи за рулем снижать скорость и увеличивать дистанцию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал сухую и жаркую погоду 30 мая.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье, по его информации, повысится до 29 градусов, а осадки пройдут лишь в северных районах Московской области. Синоптик предупредил, что 31 мая потеплеет еще сильнее.

МЧС РФ Прогноз погоды Погода Экология Погода в Москве Москва
30 мая 2024, 09:35
Москвичам пообещали сухую жаркую погоду 30 мая
Global Look Press
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В Москве в четверг, 30 мая, ожидается сухая и жаркая — до +29 градусов — погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировал портал «Метеовести».

В Москве в четверг, 30 мая, ожидается сухая и жаркая - до 29 градусов - погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировал портал «Метеовести».

«Сегодня столичный регион, как и территория всей Центральной России, будет находиться в малоградиентном барическом поле, в стороне от путей активных атмосферных образований. В такой ситуации Москва останется в зоне солнечной и преимущественно сухой погоды», - пояснил синоптик.

Он добавил, что по области, в основном в северной части, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

В Москве будет от 27 до 29 градусов, в Подмосковье - от 24 до 29. Скорость южного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление изменится незначительно и достигнет 748 миллиметров ртутного столба (около нормы).

В пятницу, 31 мая, возможны кратковременные дожди и грозы, при этом станет еще жарче - до 30.

Погода Погода в Москве Москва
28 мая 2024, 14:58
Жителей Кубани предупредили о ливнях и сильном ветре
Пресс-служба МЧС
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На Кубани ожидаются сильные порывы ветра и ливни. Региональный главк МЧС предупредил местных жителей о возможном повышении уровня воды в реках.

«С 28 мая, а также в течение суток 29 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», - указали в ведомстве.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань юго-восточной территории края, а также реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды. В ведомстве уточнили, что местами вода может достичь неблагоприятных отметок. А на участке от Анапы до Магри в среду возможны смерчи над морем.

Спасатели призвали жителей следить за оповещениями о погоде, а при возникновении ЧС обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

В Курганской области до сих пор борются с последствиями паводка. Подтопленными, по данным на утро 28 мая, остались 68 жилых домов.

Спасатели Краснодар МЧС РФ Погода Реки
28 мая 2024, 09:29
В Кургане 80 приусадебных участков освободились от воды
Пресс-служба МЧС
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В Курганской области остались подтопленными 68 жилых домов. За сутки вода ушла с 80 участков в Кургане, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

К утру 28 мая в Кургане от воды освободились 80 приусадебных участков, 14 жилых и 66 дачных домов. В трех муниципальных образованиях и одном населенном пункте остались подтопленными три участка дорог, четыре моста, 68 жилых и 746 дачных домов.

Аэромобильная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России, которая в течение месяца помогала курганским спасателям устранять последствия паводка , покинула регион. МЧС сообщило, что привлеченные из-за стихии силы и средства вернутся к месту постоянной дислокации.

В общей сложности за сутки провели специальную обработку 200 домов и 515 участков, очистили от мусора 600 квадратных метров, откачали 14 тысяч кубометров воды с пяти придомовых территорий.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане опустился на 12 сантиметров, до 498 сантиметров. Это почти вдвое ниже опасного показателя.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ Реки

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