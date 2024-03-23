Воздух после пожара в Crocus City Hall остался чистым

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В министерстве отметили, что, по данным на 10:00 23 марта, полностью ликвидировать возгорание не удалось. На территории городского округа Красногорск дует преимущественно юго-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.

Специалисты собрали данные с ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха, расположенных на расстоянии 3,3-8,2 километра от Crocus City Hall.

«Превышений установленных нормативов не зафиксировано», - подчеркнули в Минэкологии.

По данным сотрудников ведомства, концентрация диоксида азота составила не более 0,3 ПДК максимально разовой в рабочей зоне. Концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК.

Пожарные продолжают работать возле здания концертного зала.

Видео с места теракта утром 23 марта публиковал «360».