Восьмиметровые волны обрушатся на побережье Черного моря

Госкорпорация «Росатом» завершила утилизацию плавучей технической базы «Лепсе» в Мурманской области в рамках масштабной экологической программы по ликвидации опасного ядерного и химического наследия. История утилизации ПТБ, обеспечивавшей работу первых атомных ледоколов, длилась более 10 лет.

По словам Никипелова, Росатом более 20 лет планомерно очищает побережье Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов. В рамках проекта госкорпорация утилизирует списанные атомные подлодки и суда обеспечения.

Радиационное и инженерное обследование судна, а также разработка проекта утилизации начались в 2005 году. К 2012 году эту часть проекта завершили, а плавтехбазу отбуксировали к набережной судоремонтного завода «Нерпа».

В реализации проекта участвовали разные организации из атомной отрасли и предприятия Северо-Западного региона. Фрагменты «Лепсе» больше не представляют опасности. Снаружи на них устанавливают дополнительную биозащиту, обеспечивающую безопасность при долговременном хранении.

Главным источником радиоактивной опасности «Лепсе» было ее хранилище отработавшего ядерного топлива. В процессе выгрузки и вывоза ОЯТ с плавтехбазы за пределы региона потребовались особые технические решения от специалистов атомной отрасли. Часть из 639 топливных сборок ПТБ имела повреждения, поэтому их нельзя было изъять с судна обычными способами.

Для выгрузки отработавшего ядерного топлива «Лепсе» поместили в специальный наземный участок-укрытие. Это исключило воздействие погодных условий, в том числе атмосферных осадков и волнения моря. Специалисты придумали технологию выгрузки топлива вместе с оболочкой ячеек хранения, не дающую тепловыделяющим сборкам разрушиться в процессе. Для этого сконструировали и произвели специальный инструмент и оснастку. При проведении работ использовали робототехнический, дистанционно управляемый комплекс.

В Мурманской области планово вывозят отработавшее ядерное топливо. С 2002 по 2023 годы объем ОЯТ в регионе снизился в два раза. Из хранилища в Гремихе вывозят оставшееся отработавшее ядерное топливо, полностью завершить работы собираются в 2025 году. С объекта в губе Андреева уже вывезли более половины ОЯТ, закончить работу должны к 2028 году.

До 2017 года «Лепсе» постепенно демонтировали, утилизируя металлолом и отправляя ОЯТ для переработки на «Маяк». Последняя партия отработавшего ядерного топлива ушла туда в апреле прошлого года. В ноябре 2023-го на свое место в пункте долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе встала последняя, носовая, блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

Завершению проекта посвятили торжественное мероприятие, которое посетил заместитель гендиректора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

«Госкорпорация берет на себя решение сложнейших экологических задач: мы занимаемся ликвидацией ядерного наследия и наследия токсичных промышленных производств, создаем в стране инфраструктуру для обращения с радиационными и химическими отходами», - рассказал он.

«И в этом смысле сегодня для нас особенный день: завершился один из знаковых экологических проектов госкорпорации - ликвидация плавтехбазы „Лепсе“. В Арктике стало на один опасный объект меньше»», - отметил замгендиректора Росатома.

«Лепсе», построенную в 1934 году как обычный лесовоз, переделали в плавучую техбазу для нужд атомного флота в 1961-м. После этого судно оказалось в Мурманском пароходстве. В 1988 году «Лепсе» вывели из эксплуатации, а в 1990-м поставили на якорь возле Мурманска. Хранилище отработавшего ядерного топлива ПТБ много лет создавало большой экологический риск для региона.

Росатом продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов. На сегодняшний день в России уже утилизировали 202 атомные подлодки, которые вывели из эксплуатации. С Дальнего Востока вывезли все накопившееся отработавшее ядерное топливо.

Также госкорпорация применяет свою экспертизу для ликвидации токсичных промышленных производств. Например, в этом году Росатом завершил демонтаж всех опасных зданий на площадке «Усольехимпрома» в Иркутской области. Идет работа по ликвидации объектов накопленного вреда на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, а также на территории «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» в Иркутской области.

Госкорпорация создает инфраструктуру для обращения с опасными отходами I и II классов. Кроме того, экологические инициативы стали частью волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Росатома.