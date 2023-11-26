26 ноября 2023, 23:33

Восьмиметровые волны обрушатся на побережье Черного моря

Unsplash
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Восьмиметровые волны и ураганный ветер ожидаются на побережье Крыма и Кубани в начале следующей неделе. Жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Сильный ветер уже прошелся по другим южным городам. В Сочи зафиксировали частичное нарушение электроснабжения, а на городских и пригородных маршрутах местами возникли проблемы с движением транспорта.

Жители Краснодара выкладывали в социальных сетях фото и видео с последствиями урагана. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов. В крымском Евпатории людей эвакуировали из затопленных домов.

Ранее на полуострове из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Свет пропал в Джанкойском районе. Всего без освещения остались порядка 40 тысяч крымчан.

Черное море Ураган Шторм
26 ноября 2023, 15:36
Москву накроет «черная метель»
РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье, 26 ноября, Москву накроет «черная метель». Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

«„Черная метель“ обрушится на Москву! В этот день подобных снегопадов не было полвека! Вырастут рождественские сугробы!» - написал метеоролог.

Тишковец уточнил, что причиной непогоды станет Балканский циклон, который набирает силу в западной части Черного моря. По причине этого климатического явления в воскресенье вечером в столичном регионе начнется снегопад, который станет еще сильнее на следующее утро.

Снежный покров увеличится до 23 сантиметров, что превышает календарную норму в три раза.

Ранее синоптик предупредил, что некоторые районы Московской области в ночь на понедельник накроет ледяной дождь. Тишковец отмечал, что диаметр отложений льда увеличится до трех миллиметров.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
26 ноября 2023, 12:39
Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь в ночь на понедельник
РИА «Новости»
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В юго-восточных и южных районах Московской области в ночь на понедельник, 27 ноября, пройдет ледяной дождь. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

«В период с 00:00 до 09:00 утра 27 ноября в ряде районов на юге и юго-востоке Московской области пройдет ледяной дождь. Диаметр отложений льда составит до трех миллиметров», - сообщил он.

Синоптик отметил, что в столице в воскресенье ожидаются похолодание до -6 и сильная метель.

«В Московском регионе на погоду повлияет теплый атмосферный фронт, который связан с южным циклоном. После 19:00 начнется метель, порывистый ветер с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление вновь упадет и установится на отметке около 735 миллиметров ртутного столба», - добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале новой недели высота сугробов в Москве местами увеличится до 23 сантиметров.

Прогноз погоды Погода Москва 2023
23 ноября 2023, 11:56
Росатом завершил утилизацию плавтехбазы «Лепсе» в Мурманской области
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Госкорпорация «Росатом» завершила утилизацию плавучей технической базы «Лепсе» в Мурманской области в рамках масштабной экологической программы по ликвидации опасного ядерного и химического наследия. История утилизации ПТБ, обеспечивавшей работу первых атомных ледоколов, длилась более 10 лет.

По словам Никипелова, Росатом более 20 лет планомерно очищает побережье Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов. В рамках проекта госкорпорация утилизирует списанные атомные подлодки и суда обеспечения.

Радиационное и инженерное обследование судна, а также разработка проекта утилизации начались в 2005 году. К 2012 году эту часть проекта завершили, а плавтехбазу отбуксировали к набережной судоремонтного завода «Нерпа».

В реализации проекта участвовали разные организации из атомной отрасли и предприятия Северо-Западного региона. Фрагменты «Лепсе» больше не представляют опасности. Снаружи на них устанавливают дополнительную биозащиту, обеспечивающую безопасность при долговременном хранении.

Главным источником радиоактивной опасности «Лепсе» было ее хранилище отработавшего ядерного топлива. В процессе выгрузки и вывоза ОЯТ с плавтехбазы за пределы региона потребовались особые технические решения от специалистов атомной отрасли. Часть из 639 топливных сборок ПТБ имела повреждения, поэтому их нельзя было изъять с судна обычными способами.

Для выгрузки отработавшего ядерного топлива «Лепсе» поместили в специальный наземный участок-укрытие. Это исключило воздействие погодных условий, в том числе атмосферных осадков и волнения моря. Специалисты придумали технологию выгрузки топлива вместе с оболочкой ячеек хранения, не дающую тепловыделяющим сборкам разрушиться в процессе. Для этого сконструировали и произвели специальный инструмент и оснастку. При проведении работ использовали робототехнический, дистанционно управляемый комплекс.

В Мурманской области планово вывозят отработавшее ядерное топливо. С 2002 по 2023 годы объем ОЯТ в регионе снизился в два раза. Из хранилища в Гремихе вывозят оставшееся отработавшее ядерное топливо, полностью завершить работы собираются в 2025 году. С объекта в губе Андреева уже вывезли более половины ОЯТ, закончить работу должны к 2028 году.

До 2017 года «Лепсе» постепенно демонтировали, утилизируя металлолом и отправляя ОЯТ для переработки на «Маяк». Последняя партия отработавшего ядерного топлива ушла туда в апреле прошлого года. В ноябре 2023-го на свое место в пункте долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе встала последняя, носовая, блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

Завершению проекта посвятили торжественное мероприятие, которое посетил заместитель гендиректора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

«Госкорпорация берет на себя решение сложнейших экологических задач: мы занимаемся ликвидацией ядерного наследия и наследия токсичных промышленных производств, создаем в стране инфраструктуру для обращения с радиационными и химическими отходами», - рассказал он.

«И в этом смысле сегодня для нас особенный день: завершился один из знаковых экологических проектов госкорпорации - ликвидация плавтехбазы „Лепсе“. В Арктике стало на один опасный объект меньше»», - отметил замгендиректора Росатома.

«Лепсе», построенную в 1934 году как обычный лесовоз, переделали в плавучую техбазу для нужд атомного флота в 1961-м. После этого судно оказалось в Мурманском пароходстве. В 1988 году «Лепсе» вывели из эксплуатации, а в 1990-м поставили на якорь возле Мурманска. Хранилище отработавшего ядерного топлива ПТБ много лет создавало большой экологический риск для региона.

Росатом продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов. На сегодняшний день в России уже утилизировали 202 атомные подлодки, которые вывели из эксплуатации. С Дальнего Востока вывезли все накопившееся отработавшее ядерное топливо.

Также госкорпорация применяет свою экспертизу для ликвидации токсичных промышленных производств. Например, в этом году Росатом завершил демонтаж всех опасных зданий на площадке «Усольехимпрома» в Иркутской области. Идет работа по ликвидации объектов накопленного вреда на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, а также на территории «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» в Иркутской области.

Госкорпорация создает инфраструктуру для обращения с опасными отходами I и II классов. Кроме того, экологические инициативы стали частью волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Росатома.

Россия Экология Росатом
23 ноября 2023, 03:12
Единые правила компенсационного озеленения появятся в России
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В федеральном законе «Об охране окружающей среды» могут появиться изменения. Госдума планирует установить единые общероссийские правила правового регулирования компенсационного озеленения. Такие нормы обязывают высаживать новые деревья взамен вырубленных и погибших.

Российская экологическая партия «Зеленые» направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложения по совершенствованию законодательства. Среди них: усиление ответственности за нарушение правил компенсационного озеленения, установление денежной формы возмещения вреда, если высадка невозможна, создание цифровой карты зеленых насаждений и другие. Также экологи предложили сделать компенсационное озеленение обязательным условием при выдаче разрешений на строительство.

В сентябре Минэкологии Подмосковья предложило внести в федеральный закон «Об охране окружающей среды» статью об обязательном компенсационном озеленении. Авторы поправки считают, что компенсировать уничтоженные или погибшие деревья необходимо на участках с любым видом собственности.

Природа Россия Экология

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