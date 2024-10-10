10 октября 2024, 10:57

Волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян на РЭФ-2024

РЭО
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Представители общественных организаций и региональных операторов обменялись опытом экопросвещения взрослых и детей по всей стране на сессии «Опыт экологического просвещения населения в сфере экономики замкнутого цикла». Мероприятие прошло 9 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Большое количество экологических проектов различных уровней и тематик проводится в регионах, как в больших городах, так и малых населенных пунктах. Благодаря им уровень экологической осознанности в сфере экономики замкнутого цикла у россиян растет с каждым днем. Проекты реализуются силами волонтеров и компаний в сфере обращения с отходами. На РЭФ им удалось найти точки соприкосновения, аккумулировать свои ресурсы для будущей работы с гражданами», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эксперты поделились опытом успешных практик экологического просвещения населения, обсудили эффективные инструменты и методы, способствующие повышению осведомленности и мотивации граждан к ответственному отношению к окружающей среде, а также договорились продолжить обмен опытом после форума.

В сессии приняли участие руководитель проектов Группы компаний Тайгер-Сибирь Павел Арбатский, заместитель генерального директора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова, экотренер Елена Микишева.

Модератором сессии выступила создатель проекта «НеМузей Мусора» Яна Трудкова.

«Все чаще на форумных площадках сессии по обмену практиками перерастают в доклады, где сквозь каждую презентацию звучит „а посмотрите-ка какие мы молодцы“. На мой взгляд, наша сессия получилась диалогом об опыте, сложности его приобретения и преодолении трудностей ради одного и большого - запуска экономики замкнутого цикла с участием каждого жителя, предпринимателя, чиновника. Важным фактором стало то, что интерес сессия вызвала как у общественности, так и бизнеса. Понимание специфики работы региональных операторов, их ценности, истоки принятия решений и искреннее желание начинать сотрудничество со всеми участниками отрасли привело уже за столом к первым результатам: в ближайшее время начнутся онлайн экскурсии по инфраструктуре», - отметила Яна Трудкова.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

10 октября 2024, 03:37
В Петербурге в октябре зацвела сирень
Unsplash
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На юге Санкт-Петербурга из-за теплой погоды распустилась сирень. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Куст сирени зацвел во Фрунзенском районе. В Красном Селе в сквере Мнацаканова распустился ирис.

«Повторное зацветание некоторых растений - последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября», - объяснили специалисты комитета.

Глобальное потепление усилится в 2024 году, предупредил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. На погоде сказалось повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, известное как метеорологическое явление Эль-Ниньо. Ученый заявил об угрозе ускоренного таяния ледников, подтоплений в Венеции, Санкт-Петербурге и городах Нидерландов, а также новых температурных рекордов.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат
09 октября 2024, 16:03
«Ресурс» и «Чистая страна» подписали соглашение о сотрудничестве
РЭО
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» подписали 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ) соглашение о сотрудничестве.

«В нашу Ассоциацию входят регоператоры из более чем 70 регионов России. При этом мы открыты и считаем крайне важным опираться не только на свой опыт и позицию, но и „прирастать“ авторитетным мнением коллег. Уверены, что наше сотрудничество имеет большие перспективы, вплоть до организационного объединения. Наши действия полностью укладываются в актуальную повестку, ведь Федеральный проект „Создание комплексной системы по обращению с ТКО“ становится частью Федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“», - сказала исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Сотрудничество ассоциаций направлено на внедрение в сферы обращения с отходами и смежные отрасли современных технологий, распространение лучших практик и передового опыта, в том числе мирового.

Совместно стороны займутся разработкой государственных программ и проектов в области обращения с отходами, предложениями по совершенствованию законодательства РФ в области обращения с отходами, методической и консультационной помощью отраслевым и смежным специалистам, организацией форумов, конференций, семинаров, образовательных курсов, направленных на формирование в России эффективного и высокотехнологичного рынка обращения с отходами.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат
09 октября 2024, 14:35
РЭО и «Убиратор» подписали соглашение о сотрудничестве
РЭО
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Российский экологический оператор заключил соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Убиратор» 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«Компании по сбору и вывозу вторичных ресурсов для последующей переработки играют важную роль в системе обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными. Помимо снижения объема отходов, которые направляются на полигоны, они делают большой вклад в формирование экономики замкнутого цикла. Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках сотрудничества стороны намерены обмениваться информацией по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, проводить совместные мероприятия и при необходимости создавать совместные рабочие группы.

«Данное соглашение является важным фундаментом для плодотворной совместной работы в развитии сбора, обработки и утилизации вторичных ресурсов, а также цифровизации отрасли», - подчеркнул генеральный директор ООО «Убиратор» Никита Никишкин.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат
09 октября 2024, 12:46
РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о присоединении к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»
РЭО
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Российский экологический оператор и компания «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о присоединении к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Соглашение было подписано 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«С момента создания в консорциум регулярно вступают ведущие игроки отрасли, которые руководствуются едиными целями по совершенствованию комплексной системы обращения с отходами, внедрению принципов экономики замкнутого цикла и развитию кадрового потенциала в данных областях. Новым членом консорциума стал наш партнер - компания „ЭКОМАШГРУПП“. Мы видим, что компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать свои ресурсы для того, чтобы достичь целей консорциума», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«ЭКОМАШГРУПП» является партнером и спонсором номинации «Экологические лидеры» конкурса «Зеленая премия».

«Нехватка специально подготовленных кадров сейчас ощущается во всех областях и для нас вступление в консорциум - это ответственный и социально ориентированный шаг. Отрасли необходимы квалифицированные кадры, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку этим специалистам», - подчеркнул генеральный директор ООО «Экомашгрупп» Александр Пугин.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. Всего в консорциум вошли более 20 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат

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