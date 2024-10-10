Волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян на РЭФ-2024

«Большое количество экологических проектов различных уровней и тематик проводится в регионах, как в больших городах, так и малых населенных пунктах. Благодаря им уровень экологической осознанности в сфере экономики замкнутого цикла у россиян растет с каждым днем. Проекты реализуются силами волонтеров и компаний в сфере обращения с отходами. На РЭФ им удалось найти точки соприкосновения, аккумулировать свои ресурсы для будущей работы с гражданами», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эксперты поделились опытом успешных практик экологического просвещения населения, обсудили эффективные инструменты и методы, способствующие повышению осведомленности и мотивации граждан к ответственному отношению к окружающей среде, а также договорились продолжить обмен опытом после форума.

В сессии приняли участие руководитель проектов Группы компаний Тайгер-Сибирь Павел Арбатский, заместитель генерального директора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова, экотренер Елена Микишева.

Модератором сессии выступила создатель проекта «НеМузей Мусора» Яна Трудкова.

«Все чаще на форумных площадках сессии по обмену практиками перерастают в доклады, где сквозь каждую презентацию звучит „а посмотрите-ка какие мы молодцы“. На мой взгляд, наша сессия получилась диалогом об опыте, сложности его приобретения и преодолении трудностей ради одного и большого - запуска экономики замкнутого цикла с участием каждого жителя, предпринимателя, чиновника. Важным фактором стало то, что интерес сессия вызвала как у общественности, так и бизнеса. Понимание специфики работы региональных операторов, их ценности, истоки принятия решений и искреннее желание начинать сотрудничество со всеми участниками отрасли привело уже за столом к первым результатам: в ближайшее время начнутся онлайн экскурсии по инфраструктуре», - отметила Яна Трудкова.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.