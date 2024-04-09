Вода в Звериноголовском округе поднялась почти на метр за два часа

«Общий уровень подъема воды в Звериноголовском за сутки составил 157 сантиметров. <…> Звериноголовское на 10:00 уровень воды уже 735, +74 сантиметра за два часа», - сообщил он утром 9 апреля.

Вадим Шумков уточнил, что пост Введенское в 12 километрах от границы с Казахстаном затопило, река Тобол поднялась до 10 метров 75 сантиметров. Он предупредил, что вода устремилась вверх по течению, и призвал жителей срочно эвакуироваться.

В Курганской области из-за половодья ввели режим чрезвычайной ситуации. В Варгашинском муниципальном округе погиб один человек. Вадим Шумков заявил, что уровень воды в Тоболе может подняться выше 11 метров и побить рекорд 1994 года. Он предупредил о возможном подтоплении населенных пунктов у поймы реки и некоторых микрорайонов Кургана.

Уровень воды в реке Тобол на юге Курганской области начал стремительно подниматься. В Звериноголовском муниципальном округе за сутки зафиксировали подъем на полтора метра, за последние два часа - еще почти на метр, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.