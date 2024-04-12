12 апреля 2024, 11:14

«Вода приходит». Житель Оренбурга показал увязший из-за паводка грузовик

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Река Урал начала разливаться по Оренбургу. Вода подошла к дорогам и окружила дома в Ленинском районе. Житель Оренбурга по имени Сергей показал «360» увязший в грязи грузовик.

Территория вдоль Урала, по его словам, затоплена. Река вышла из берегов, уровень воды ощутимо поднялся. Дом родителей Сергея в пригородном поселке еще не пострадал, но вода подобралась вплотную.

«Вода приходит в город. <…> Со вчерашнего дня вода поднялась, наверное, на 50 сантиметров точно», - сказал он.

Мужчина показал дорогу, к которой подступила река. С одной стороны обочину полностью затопило, и в грязи увяз опрокинувшийся КамАЗ.

Другой житель Оренбурга показал разлив у садового товарищества. Вода практически перелилась через трассу на Илекском шоссе при повороте на улицу Авиационная. По словам Ивана, в городе в зону подтопления попала территория вдоль реки Урал вплоть до Беляевской улицы в Ленинском районе.

«Сейчас вот Авиагородок топит весь. Улицу Донгузская тоже топит, через дорогу перетекает в сторону Авиагородка», - сказал он.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1120 сантиметров, сообщила горадминистрация. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что пик паводка произойдет 12 апреля, а в начале следующей недели вода начнет уходить.

Паводки Видео Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 08:47
Вода начала уходить из самого пострадавшего от паводка района Орска
Unsplash
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Паводковая ситуация в Орске начала улучшаться. Вода ушла из Советского района, в том числе из наиболее пострадавшего Старого города на левобережье реки Урал. Глава города Василий Козупица сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«В Советском районе вода заметно убывает. <…> В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной», - объявил он.

Василий Козупица сообщил, что вода ушла с проезжей части на Вокзальном шоссе у строительного магазина. Паводковая ситуация, по его словам, значительно улучшилась в шестом микрорайоне и отдаленных уголках Орска.

В зоне подтопления остались 5182 жилых домов. Глава города сообщил, что в пунктах временного размещения находятся 1064 человека, а в залитые районы организовали регулярный подвоз продуктов и воды.

Уровень воды в реке Урал опустился в Орске до 673 сантиметров, но поднялся в Оренбурге до 1120 сантиметров. Старый город находится в азиатской части Орска на левом берегу реки Урал. Местная жительница сообщила «360», что именно этот микрорайон принял первую волну паводка.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 08:36
Река Урал в Орске опустилась почти на два метра
РИА «Новости»
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В Орске уровень воды в реке Урал снизился до 673 сантиметров, почти на два метра за сутки. В зоне подтопления остались более 5,1 тысячи домов, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

«Уровень Урала упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра», - объявил он.

Приток воды, по словам Василия Козупицы, сократился, и к утру 12 апреля Ириклинское водохранилище замедлило сброс до 629 кубометров в секунду - на 273 кубометров меньше, чем день назад. В зоне подтопления остались 5182 жилых дома, люди начали возвращаться.

Вода заметно убыла в Советском районе Орска. Василий Козупица сообщил, что в Старом городе подтопление сохранилось в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной. В отдаленных поселках ситуация нормализовалась. Глава города заявил, что проезжая часть обсохла на Вокзальном шоссе у магазина «Строительный бум».

В Оренбурге вода в реке Урал продолжила прибывать. За ночь зафиксировали подъем до 1120 сантиметров.

Пик паводка спрогнозировали 12 апреля.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 07:03
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь
РИА «Новости»
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В Оренбурге зафиксировали новый рекорд по уровню воды в реке Урал. К утру 12 апреля он превысил отметку в 11,2 метра. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сказал об этом на встрече с журналистами, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров», - заявил он.

Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге произойдет сегодня, а через два дня уровень воды начнет снижаться. Ночью эвакуировали 99 человек, в зону подтопления попали 900 дачных участков и 361 жилой дом.

Все учебные заведения Оренбурга, за исключением лицея № 2, продолжили работу в очном формате. Лицеистов перевели на дистант. Алексей Кудинов сообщил, что детские сады по-прежнему принимали воспитанников.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 06:53
Власти спрогнозировали пик паводка в Оренбурге
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал превысил отметку в 11,2 метра. Пик паводка произойдет 12 апреля, а через два дня вода начнет уходить. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов объявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«По прогнозам, которые дает Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] еще два дня, после чего начнет снижаться», - сказал он.

В реке Урал уровень воды достиг отметки в 1120 сантиметров. Алексей Кудинов сообщил, что ночью в зону подтопления попали 361 дом и 900 приусадебных участков. По его информации, эвакуировали еще 99 местных жителей. В общей сложности в пунктах временного размещения остались 165 человек.

Паводок в Оренбургской области стал рекордным. Правительство заявило 11 апреля, что зафиксировали новый исторический максимум уровня воды в реке Урал.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области

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