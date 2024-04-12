Власти спрогнозировали пик паводка в Оренбурге

«По прогнозам, которые дает Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] еще два дня, после чего начнет снижаться», - сказал он.

В реке Урал уровень воды достиг отметки в 1120 сантиметров. Алексей Кудинов сообщил, что ночью в зону подтопления попали 361 дом и 900 приусадебных участков. По его информации, эвакуировали еще 99 местных жителей. В общей сложности в пунктах временного размещения остались 165 человек.

Паводок в Оренбургской области стал рекордным. Правительство заявило 11 апреля, что зафиксировали новый исторический максимум уровня воды в реке Урал.