12 апреля 2024, 06:53

Власти спрогнозировали пик паводка в Оренбурге

РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал превысил отметку в 11,2 метра. Пик паводка произойдет 12 апреля, а через два дня вода начнет уходить. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов объявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«По прогнозам, которые дает Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] еще два дня, после чего начнет снижаться», - сказал он.

В реке Урал уровень воды достиг отметки в 1120 сантиметров. Алексей Кудинов сообщил, что ночью в зону подтопления попали 361 дом и 900 приусадебных участков. По его информации, эвакуировали еще 99 местных жителей. В общей сложности в пунктах временного размещения остались 165 человек.

Паводок в Оренбургской области стал рекордным. Правительство заявило 11 апреля, что зафиксировали новый исторический максимум уровня воды в реке Урал.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 07:03
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь
РИА «Новости»
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В Оренбурге зафиксировали новый рекорд по уровню воды в реке Урал. К утру 12 апреля он превысил отметку в 11,2 метра. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сказал об этом на встрече с журналистами, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров», - заявил он.

Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге произойдет сегодня, а через два дня уровень воды начнет снижаться. Ночью эвакуировали 99 человек, в зону подтопления попали 900 дачных участков и 361 жилой дом.

Все учебные заведения Оренбурга, за исключением лицея № 2, продолжили работу в очном формате. Лицеистов перевели на дистант. Алексей Кудинов сообщил, что детские сады по-прежнему принимали воспитанников.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 12:59
Спасатели получили водоналивные дамбы для укрепления трассы Тюмень — Омск
РИА «Новости»
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В Тюменскую область доставили четыре километра водоналивных дамб. При помощи быстровозводимых конструкций федеральную трассу Р402 Тюмень — Омск укрепят на время паводка, заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

В Тюменскую область доставили четыре километра водоналивных дамб. При помощи быстровозводимых конструкций федеральную трассу Р402 Тюмень - Омск укрепят на время паводка, заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

«Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень - Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать», - сказал он.

Быстроналивные дамбы поставят в 10 километрах от села Абатское. Через этот населенный пункт прошла река Ишим, о подъеме которой предупредил Росгидромет.

Закутаев заявил, что вода в реках повысится к середине апреля.

Пик паводка спрогнозировали на 23–25 апреля. В Тюменской области подготовили пункты временного размещения и нарастили группировку спасателей. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тюмень Паводки МЧС РФ Реки
11 апреля 2024, 12:00
Пик паводка в Тюменской области спрогнозировали к концу апреля
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реках Тобол и Ишим повысится к середине апреля, а затем в течение нескольких дней побьет предыдущие рекорды. Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщило РИА «Новости».

«По прогнозу Росгидромета, 14–15 апреля мы уже достигнем высоких отметок. К 20-му числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25-му, опять же по Росгидромету, мы предполагаем, что уровни воды могут быть выше исторических максимумов», - предупредил он.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюменской области ввели 8 апреля.

Волну паводка прогнозировали 13–15 апреля. В регионе нарастили группировку спасателей до 12 тысяч человек и подготовили пункты временного размещения на случай эвакуации жителей. Глава МЧС России Александр Куренков побывал в Ялуторовском районе , где произошло подтопление.

Тюмень Паводки Реки
11 апреля 2024, 10:04
Река Урал в Оренбурге поднялась выше 10,6 метра
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал на территории Оренбурга побил исторический рекорд. Он превысил отметку в 10 метров 60 сантиметров, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Его процитировало РИА «Новости».

«1069 [сантиметров] уже», - сказал он.

Ирек Файзуллин прокомментировал версию, что дамба в Орске могла разрушиться из-за грызунов. Минстрой вместе с Минприроды обследуют конструкцию. По словам министра, дамба могла выдерживать до 5,5 метра воды, но она поднялась почти вдвое.

Правительство Оренбургской области сообщило, что к утру 11 апреля река Урал в окрестностях Оренбурга поднялась на 82 сантиметра, до рекордных 1060 сантиметра , в зону подтопления попали более 11 тысяч домов. В Орске вода опустилась на 14 сантиметров. Бобры начали строить плотины на затопленных улицах города.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области

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