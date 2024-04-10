Власти Оренбурга предупредили о повышении воды в реке Урал

Пришедший в Россию весенний паводок привел к сложной ситуации в целом ряде регионов. В самом тяжелом положении оказалась Оренбургская область, где ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Положение дел там ухудшил размыв насыпной дамбы в городе Орске, который удерживал от разлива реку Урал. По прогнозам синоптиков, сложная ситуация в ближайшие дни ожидается в Курганской области, где начался подъем воды в Тоболе. «360» собрал основные новости по паводкам в российских регионах.

Первая эвакуация в Курганской области началась вечером вторника, 9 апреля. Из-за угрозы подтопления из-за выходящего из берегов Тобола начали вывозить жителей сел Звериноголовское, Прорывное и Озерное.

Сотрудники МЧС начали подомовой обход, чтобы отвезти людей в безопасное место до прихода большой воды.

В пресс-службе МЧС «360» сообщили, что в Оренбургской области подтопленными остаются более 10 тысяч домов и 13 тысяч приусадебных участков. Число эвакуированных жителей составило 6555 человек, их которых 1589 отправили в пункты временного размещения. В самых опасных района продолжает работать группировка из четырех тысяч спасателей и более 800 единиц техники.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил, что опасный уровень воды в Урале в районе столицы преодолел опасную отметку и вырос до 931 сантиметра. Он попросил жителей оперативно покинуть районы, попадающие в зону подтопления.

Наводнение в Орске прошло свой пик. Часть воды отошла, а сокращение сброса воды из Ириклинского водохранилища снизило уровень реки Урал на 39 сантиметров за сутки. На момент написания материала вода в водоеме снизилась до 907 сантиметров.

Глава администрации города Василий Козупица заявил, что подтопленными остаются 260 улиц, на которых расположены 6929 жилых домов. Пока вода отошла только от 45 построек, что позволило людям вернуться к себе домой.

Он добавил, что в муниципалитете продолжают работать 15 пунктов временного размещения, где находятся 1485 человек. Часть жителей эвакуировали в другие районы Оренбургской области.

Но на этом бедствия жителей региона не закончились. Проходящая через областную столицу река Урал может выйти из берегов в любой момент. Критической считается подъем воды до 930 сантиметров, который приведет к разливу и подтоплению территории. Мэр города Сергей Салмин призвал жителей не ждать паводка, а эвакуироваться уже сейчас.

«Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно Помимо тех территорий, которые уже подтоплены, вода придет в новые. Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города» Не теряйте время», - предупредил глава Оренбурга.

Разлившаяся в Самарской области река Кондурчи затопила две скважины в селе Елховка, оставив более трех тысяч жителей без доступа к чистой воде, сообщила областная прокуратура.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в последнем заявлении сообщил, что паводковая ситуация в регионе улучшается с каждым днем. По его словам, вода ушла из 11 жилых домов и с 376 участков.

«Основная проблема у нас была по югу области - это реки Большой Иргиз и Чапаевка. Там предпринимали наибольшие усилия. Сегодня режим ЧС сохраняется только в Большеглушицком районе», - добавил глава региона.

Он признался, что говорить об окончании паводка пока рано, поэтому созданную группировку из девяти тысяч человек и двух тысяч единиц техники пока держат наготове.

Курганская область Паводок в Алтайском крае Этот сибирский регион первым пережил серьезное наводнение в этом году. Режим чрезвычайной ситуации там ввели еще 30 марта и он пока продолжает действовать до сих пор.

О том, что ночь на среду в селе Звериноголовское простой не будет написал губернатор региона Вадим Шумков. Он подчеркнул, что в наводнение в областной столице ожидают ближе к концу недели.

«В сторону Кургана Тобол пока в русле, но прирост воды за сутки составил 49 сантиметров. <…> Сейчас очень много зависит от того, сколько еще будут идти сбросы воды с водохранилищ, а также какой объем воды накоплен перед Звериноголовским, и как она будет вести себя выше по течению», - заявил он.

Шумков добавил, что по прогнозу Росгидрометцентра, паводок в Кургане начнется в период с 11 по 14 апреля.

В своем обращении к жителям губернатор заявил, что ухудшения паводковой ситуации избежать не удастся, но к ней необходимо подготовиться заранее, чтобы минимизировать потери.

Моор подчеркнул, что главы городов и районов уже начали открывать пункты временного размещения и рассылать предупреждения жителям о правилах действий в период паводка.

Повышение уровня воды в Ишиме синоптики ожидают с 15 апреля. В зоне риска населенные пункты Ильинка, Викулово и Абатское. Пик наводнения ожидается в 20 числах второго весеннего месяца, когда уровень воды превысит исторические максимумы на уровень от 1,5 до 4,4 метра.

Причиной наводнения в регионе стали талые воды.

По данным краевого главка МЧС , самая сложная ситуация сложилась в Михайловском районе, где подтопленными оказались 138 жилых домов, 257 приусадебных участков в двух населенных пунктах. Потоки воды привели к перекрытию шести участков автодорог в пяти муниципалитетах.

Ситуация с паводком в Оренбургской области Глава муниципального округа Марина Панкратова призвала жителей не игнорировать спасателей, а соглашаться на эвакуацию. Она пояснила, что уровень воды в устье Тобола уже превысил предельную отметку в 850 сантиметров более чем на полметра.

«Эвакуация - это не ваше право! Эвакуация - ваша обязанность!» - подчеркнула глава муниципалитета.

Она добавила, что в неподтоплямемых зонах развернули пункты временного размещения, остальных могут доставить к родственникам, если они находятся на безопасной территории.

Тюменская область стала еще одним регионом России, где ввели режим чрезвычайной ситуации. На такой шаг глава региона Александр Моор пошел после прогноза синоптиков об опасности выхода из берегов реки Ишим.

Работа по стабилизации в регионе продолжается до сих пор. Всего в населенных пунктах Алтайского края подтопленными остаются 99 жилых домов и 261 приусадебный участок. Ограничено движение транспорта на восьми участках дорог. Группировка спасателей общей численностью в тысячу человек продолжила работу.

Вопрос с избавлением от воды решали с помощью водоналивных дамб и скважин, которые уводили потоки под землю. Всего спасатели откачали почти 125 кубометров с пострадавших территорий.

По данным Минприроды , уровень воды в протекающем рядом с городом Тоболе превысит исторический максимум в 1087 сантиметров. При этом опасные явления в виде затопления улиц начинаются с отметки в 850 сантиметров. Поэтому область заранее подготовилась к предстоящей стихии и решением властей ввела режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с паводком в Тюменской области Он подчеркнул, что экстренная эвакуация может начаться в любой момент и к ней нужно быть готовым.

В качестве инструкции Салмин посоветовал жителям собрать документы и ценные вещи, убрать технику на шкафы и на чердаки, а также отогнать автомобили из зоны возможного подтопления.